¿Volverá Roman Reigns para luchar en SummerSlam?

No parecen muy de moda las cláusulas de revancha en WWE. Y es que tal estipulación, lógicamente, está al servicio de la historia, y tras la apoteósica victoria de Cody Rhodes en WrestleMania XL, una revancha contra Roman Reigns habría lucido fuera de lugar.

Sin embargo, durante los últimos dos meses, sin Reigns en pantalla, WWE ha vendido que próximamente, una vez regrese el samoano, habrá revancha de WrestleMania XL. Y hoy, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer prevé que «The Tribal Chief» volverá antes de SummerSlam, por lo que esta gran cita se antoja probable escenario para su siguiente implicación competitiva.

WWE y su gran fiesta estival recalarán el 3 de agosto sobre el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU), y por ahora, su cartel sólo tiene fijado el nombre del retador por Campeonato Mundial de Peso Completo y el nombre de la retadora por el Campeonato Femenil WWE, pues los actuales monarcas, Damian Priest y Bayley, tienen defensa previa en Clash at the Castle Scotland (15 de junio), ante Drew McIntyre y Piper Niven, respectivamente.

