¿Volverá Roman Reigns en SummerSlam 2024?

Roman Reigns ha estado ausente de la televisión de la WWE después de su derrota a manos de Cody Rhodes en WrestleMania 40. A partir de allí, ha existido una revolución al interior de The Bloodline, ya que Solo Sikoa se ha declarado como el nuevo Jefe Tribal, y expulsaron a Jimmy Uso y Paul Heyman, haciendo que el público coree el nombre del ex Campeón Universal Indisputable. Dicho esto, Reigns podría estar haciendo su regreso muy pronto a las pantallas, donde podría tener un combate, o al menos una aparición, en SummerSlam, aunque no hay nada confirmado por el momento.

► Roman Reigns podría regresar para SummerSlam

SummerSlam se llevará a cabo en el icónico estadio de los Cleveland Browns el sábado 3 de agosto y los fanáticos se preguntan si Roman Reigns finalmente regresará al evento después de estar varios meses ausente. Dicho esto, tenemos una actualización sobre su estado para el programa.

Mientras hablaba en el podcast de preguntas y respuestas de Fightful Select, se le preguntó a Sean Ross Sapp sobre el estado de Roman Reigns para SummerSlam. El periodista señaló que si bien se supone que Reigns regresaría en SummerSlam, todavía no está confirmado.

«Se supone que sí, pero no está confirmado».

En SummerSlam, Cody Rhodes defenderá su Campeonato Indisputable WWE contra Solo Sikoa en SummerSlam el próximo 3 de agosto, en lo que se supone que sería el estelar del evento; de hecho, los fanáticos creen que Roman Reigns regresaría al final del combate y ayudaría a Rhodes, para establecer una rivalidad con esta nueva versión de The Bloodline. Habrá que ver si el Jefe Tribal de la WWE realmente regresará al evento más grande del verano.