¿Volverá Mickie James a WWE? Nick Aldis responde

Tras su salida de la WWE en el 2021, Mickie James pasó los últimos años trabajando en TNA (donde incluso fue Campeona) antes de dejar dicha empresa el año pasado y no ha luchado desde entonces. Su esposo, Nick Aldis, se unió a la WWE y asumió el papel de Gerente General de SmackDown el año pasado. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado cuándo volverá a competir la seis veces Campeona Mundial en un ring de la WWE, quien no ha descartado esa posibilidad.

► Nick Aldis no descarta el regreso de Mickie James a WWE

Mickie James recientemente apareció en pantallas en WWE Bad Blood y todavía tiene una conexión con la empresa a través de su esposo, el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, quien durante una reciente edición de Insight with Chris Van Vliet, habló sobre la posibilidad de ver nuevamente a su esposa en la compañía, mencionando que estas son bastante altas y que podría incluir una llegada al Salón de la Fama WWE.

«Sin comentarios. Mira, no puedo decir demasiado… Fue algo así como, ‘Oye, nos encantaría volver a verte. Nos encantaría hacer más'».

«No creo que haya ninguna duda de que ella va a entrar al Salón de la Fama WWE. En cuanto a cuándo, no creo que haya necesidad de apresurarse, pero al mismo tiempo, cualquier momento en que suceda sería el momento adecuado, en este momento».

Cuando se le preguntó, Nick Aldis no quiso afirmar sobre un regreso de su esposa al ring, aunque bromeó diciendo que el futuro de su esposa tiene tantas posibilidades como el suyo, en relación a un posible regreso al ring. La ex Campeona luchó por última vez en la WWE durante el combate femenil de Royal Rumble en el 2022, cuando entró como una de las sorpresas del evento, ya que en ese momento era la Campeona Mundial Knockouts Impact. James aún no está retirada, por lo que en este punto nada puede ser descartado.