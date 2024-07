¿Volverá Kurt Angle como manager?

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, ha tenido una ilustre carrera como luchador, aunque también ha desempeñado varios roles en la lucha libre desde que dejó de trabajar como tal a tiempo completo, como el de gerente general en pantalla y productor detrás del escenario.

En la reciente edición del podcast The Kurt Angle Show, el ex campeón WWE entró en detalles sobre su nivel de interés en ser manager, rol que todavía no ha desempeñado. El miembro del Salón de la Fama WWE explicó que tanto la historia como el dinero tendrían que ser favorables para que él pudiera regresar, aunque confesó que estaba a punto de trabajar de la mano con alguien en la WWE.

«Estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, pero ¿consideraría ser manager? Sí, tendría que ser lo correcto, tendría que ser el acuerdo correcto, el programa correcto, no solo eso, sino que el dinero tiene que ser cierto, les diré esto, me siento un poco mal por hacer esto, pero hace unos años, WWE quería que yo dirigiera a Matt Riddle y yo estaba interesado… habríamos tenido una gran química, pero no sucedió, desafortunadamente porque no me ofrecieron la cantidad adecuada de dinero… No quiero decir nada malo sobre la empresa, pero estuvo bien, me dieron una especie de patada en los huevos».

Hace unos meses, Angle opinó sobre la posibilidad de dirigir a la actual estrella de la WWE, Chad Gable, debido a las similitudes que tienen en el ring y en cuanto a personajes, pero el medallista de oro olímpico declaró que WWE aún no se ha acercado a él sobre la idea.