A pesar de las muchas veces que ha hablado de WWE o AEW, por lo que sabemos, Tama Tonga no tiene previsto abandonar NJPW para mudarse a Estados Unidos a continuar con su carrera en la lucha libre. Lo cual no quiere decir que no pudiera hacerlo cuando su contrato finalice. Lucha en Japón de forma habitual desde 2010, pero en este tiempo, así como antes de irse a vivir al otro lado del mundo, ha trabajado en empresas de Estados Unidos como ROH o DEFY Wrestling. Y también ha luchado mucho en México, en concreto, en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Una pista que nos indica que no quiere cambiar de aires es que ha intentado en el pasado atraer a sus amigos al país del sol naciente. Y lo sigue intentando, como podemos ver en una reciente publicación en Twitter. El réferi más popular de la empresa japonesa, Hiroyuki Unno, también conocido como «Red Shoes Unno», publicó esta foto con varios luchadores del elenco de la misma:

► ¿Volverá Karl Anderson a Japón?

2019年

ありがとう🙌

ございました😀 Red Shoes👠 pic.twitter.com/l5lcla7dWx — Red Shoes UNNO (@5742ytsh) December 21, 2019

Karl Anderson respondió de la siguiente forma, siendo contestado a su vez por Tonga:

Come back to us ?? https://t.co/Jy1QjNDatA — The 'Good Bad Guy' Tama Tonga (@Tama_Tonga) December 21, 2019

— Tantos amigos en una foto. — Vuelve con nosotros.

Parece que esa sería la única manera de que el miembro de The OC volviera a vivir buenos tiempos. Lo que está haciendo en WWE, más allá de lo mucho que aparece en televisión, no puede considerarse tal. Aunque quizá él mismo sí lo considera. De hecho, tanto él como Luke Gallows han renovado sus contratos por cinco años más, por lo que podría decirse que no volverán a Japón como luchadores.

Y, como comentamos antes, todavía queda la posibilidad de que Tonga se una a ellos en un futuro. Parece improbable, pero quizá más adelante decida que es hora de probar suerte en una nueva empresa y se aventura a buscar el éxito en el Imperio McMahon.