¿Volverá Chris Jericho a WWE? «Podría trabajar allí en el futuro»

Hasta el nacimiento de AEW, pocos concebían que Chris Jericho no acabara su carrera en WWE. Tampoco el propio luchador, quien así lo confesó cuatro años atrás ante los micrófonos de su propio show de YouTube, descartando en las mismas declaraciones que tuviera interés en regresar al entonces todavía Imperio McMahon.

« Me encantó mi tiempo en WWE. Amo a Vince McMahon . Aprendí mucho. Me divertí mucho. Pero escucha, no puedes quedarte siempre en el mismo sitio . Si haces eso te quedas estancado, y creo que uno debe motivarse a hacer algo nuevo , como el hecho de que fuera un salto sin red cuando aparecí allí por primera vez. Todos hemos hecho un gran trabajo a la hora de promocionar esta marca y promocionar esta compañía. Como dije, «The Demo God» es una realidad ».

Una postura que emuló el pasado año, bajo entrevista con Daily Star.

«No sostengo una antorcha para la WWE. Para mí, ese no es ‘el lugar para estar’. AEW es el lugar para estar […] Me gusta más la forma en que hacemos las cosas en AEW…así que no sé por qué no querría terminar mi carrera en AEW […] Los negocios son los negocios y siempre hay altibajos, pero no tengo ningún interés en volver a la WWE».