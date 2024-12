¿Volverá Brock Lesnar a la programación de WWE?

A poco más de una semana de que comience el 2025, un nuevo año que traerá consigo el estreno de WWE RAW en Netflix, marcando así una nueva era en las transmisiones, y generando gran expecetativa de por sí por el ya anunciado regreso de John Cena, sumándose la posibilidad de que The Rock también esté presente en la ruta hacia WrestleMania 41. Sin embargo, muchos se preguntan si también se espera ver el regreso de Brock Lesnar.

► Retorno de Brock Lesnar aún es incierto

Brock Lesnar ha estado ausente de la programación de WWE desde SummerSlam 2023, perdiendo su combate contra Brock Lesnar; sin embargo, aunque no fue nombrado directamente, Lesnar fue mencionado en una demanda civil con Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE por la ex empleada Janel Grant a principios de este año y WWE decidió no contar con él por precaución. En la demanda, se alegó que McMahon hizo arreglos para que Grant enviara contenido sexual explícito a Lesnar como parte de una estratagema para lograr que la ex estrella de UFC firmara un nuevo contrato. En este momento, la demanda vio recientemente levantada una suspensión federal, lo que significa que el caso ahora procederá.

Según una publicación en X de Chris Featherstone de Sportskeeda Wrestling, la WWE y Lesnar no han hablado sobre un posible cronograma para su regreso, por lo que el futuro del ex Campeón todavía sigue siendo incierto.

«Me han informado de que no ha habido conversaciones internas sobre el regreso de Brock Lesnar a la WWE, y la creencia es que no regresará en ningún momento en el futuro previsible«.