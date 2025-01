¿Volverá Baron Corbin a la WWE en el futuro?

A inicios del mes de noviembre, se supo que la relación Baron Corbin con la WWE llegó a su fin después de más de una década con la empresa. Durante su paso por la compañía, mostró ser un tipo versátil que desempeñó de buena maera algunos papeles a lo largo del tiempo, aunque esto no se hayan traducido en títulos, pero ahora volteó la página e inicia este 2025 desde cero, e incluso ya debutó en GCW enfrentándose a Josh Barnett en el PPV GCW The People vs. GCW 2025, llevándose la derrota.

► Baron Corbin confía en volver a WWE, pero no en el corto plazo

Tom Pestock, nombre real de Baron Corbin, está muy abierto a su futuro, e incluso recientemente registró la marca Bishop Dyer, que sería el nombre que utilice de aquí en adelante en su carrera. Dicho esto, muchos fanáticos se han preguntado si la puerta de la WWE permanecería abierta para el ex campeón de los Estados Unidos, quien durante una entrevista en Insight With Chris Van Vliet mencionó que podría volver, pero no en el futuro previsible, ya que cree que el estigma de su antiguo personaje lo seguiría en un regreso inmediato. Sin embargo, el ex WWE manifestó que ese estigma podría desaparecer con el paso del tiempo.

«No creo que se cierre nunca. Miren la lista actual de chicos: Cody Rhodes, Drew McIntyre, CM Punk. Punk es un tipo que dijo que nunca, nunca, nunca, nunca volvería… Creo que la puerta está abierta porque hay tanta gente que se ha ido y ha vuelto. De nuevo, no tengo mala voluntad hacia la WWE porque estoy muy agradecido por todo lo que me han dado, las oportunidades de actuar frente a millones de personas en la televisión, en persona, ir al Boys and Girls Club, conducir un avión para las Olimpiadas Especiales. Hay tantas cosas geniales que hacen».