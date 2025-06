¿Volver a WWE o debutar en AEW? Enzo Amore responde sin filtro

Enzo Amore fue despedido de la WWE en 2018 y desde entonces desarrolla su carrera en la escena independiente como nZo o Real1, pasando por AAA, NJPW, GCW o AEW. Cabe mencionarse que en realidad nunca pisó hasta ahora un cuadrilátero o un show de All Elite Wrestling sino que su conexión con la compañía fue a través de participar en el Jericho Cruise de este 2025, donde disputó dos combates, en uno de ellos uniéndose justamente a Chris Jericho.

Recientemente, el veterano estuvo hablando con Tim «Hann» Rivera y le preguntaron por la posibilidad de regresar a la WWE o de finalmente debutar en AEW:

«Hermano, tuve la oportunidad de hacerlo una vez, no necesito hacer esa m****a de nuevo. Si Dios lo pone en mi futuro… no puedo… o sea, no dije que lo aceptaría. Ahora mismo, tengo esto, ¿ok?» [señala el cinturón de 4th Rope]. «Trabajo para po 4th Rope, hermano. Trabajo para Westside Gunn, ¿ok? Tengo mi m**a en orden, está todo bien ajustado, hermano. ¿Sabes? Nos va bien.» [ríe] «Voy a ir a París el 26 de junio, y creo que pronto verán mi cara aparecer en algún lugar también.

«No lo sé, hermano. ¿Hay alguien allá afuera que quiera hacer dinero de verdad? ¿Qué carajos están haciendo? Soy el p** mejor, como… no hay nadie mejor. Me importa una m****a lo que diga la gente, y esto es lo que pueden esperar: no voy a poner a ni una sola persona por encima de mí en 2025. Ni en el p* micrófono, ni en el p* ring, ni en ningún p*** lado, ¿ok? 4th Rope… o F-U. ¿Viste cómo no dije una grosería ahí?».