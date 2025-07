Volkov reflexiona sobre el panorama de los pesos completos

Alexander Volkov necesitaba un descanso y así lo tomó. Pero ahora, su tiempo fuera de la competición está llegando a su fin. Con el panorama divisional de peso completo de la UFC muy diferente al de cuando peleó en diciembre, Volkov (38-11 MMA, 12-5 UFC) busca regresar en otoño.

«Todo bien. Me tomé un pequeño descanso. Entrené y competí en grappling, y luego decidí tomarme unas vacaciones. Visité Rusia, que es mi hogar. Ahora que he vuelto, estoy listo para prepararme para mi nueva pelea… Sabemos que Jon Jones se retiró y todo ha cambiado. Quizás sea hora de volver, dar una buena pelea y, quizás después, pelear por el cinturón».

Volkov, como muchos espectadores, sigue en desacuerdo con la decisión de los jueces que le costó su pelea de UFC 310 contra Ciryl Gane en diciembre. La pelea fue muy polémica, y Dana White le dijo a Volkov: «Te jodieron» al referirse a la decisión.

Dicho esto, Volkov experimentó un crecimiento en el momento. Admitió que podría haberse vuelto complaciente si hubiera ganado. En cambio, se mostró más decidido que nunca.

«No tengo ningún problema ahora mismo. Emocionalmente, me sentí mal por la pelea. Hice mucho. Entrené mucho. Fue un entrenamiento muy duro. Tuve algunas lesiones. Tuve algunos problemas propios, muchas cosas. Fue una revancha. Fue en Las Vegas, donde vivo ahora. Muchas cosas me pusieron en una mala posición para perder aquí. Después, simplemente dejé de pensar en qué podía hacer mejor en esta pelea, en qué debía hacerlo mejor… Creo que hice un buen trabajo, una buena pelea con él. En lo que a mí respecta, gané. Es un hecho, por supuesto, quién ganó de verdad. Pero en mi caso, gané. Mejoré en esta pelea. Sin duda, esta pelea me dio más oportunidades de madurar después de esta derrota. Porque si hubiera ganado, habría pensado que todo estaba bien. «No necesito entrenar más. Estoy listo para lo mejor de lo mejor». Pero ahora, después de perder, empecé a pensar en mí mismo de otra manera, en cómo aprender más y cómo mejorar. Ya no me preocupa esta derrota.

Con Jon Jones retirado y Tom Aspinall como campeón indiscutible, Volkov no está del todo seguro de su lugar en el mundo de los pesos completos. Confirmó que se habló varias veces con la UFC sobre un enfrentamiento contra Jailton Almeida, pero indicó que está entusiasmado con la idea, en caso de que la promotora no le ofrezca una oportunidad por el título.

«Podría pelear por el título en cualquier momento que la UFC me lo pida. Estoy listo al cien por cien. Pero la decisión la toma otra persona, no yo. Por eso creo que no quiero decir que tengo que esperar, porque también es una mala posición. Después de mi derrota, no estoy en una buena posición para decir que quiero pelear por el título o el cinturón. Entiendo este deporte. Mi última pelea fue una derrota en mis estadísticas. Debería salir primero, tal vez pelear una vez y luego ir por el título. No sé quién debería ser. Quizás me puedan ayudar porque también he oído hablar mucho de Almeida. Quizás él, quizás otro peleador… Quizás tenga sentido pelear con él porque somos aspirantes al cinturón. Ahora, me parece una pelea interesante».

Curtis Blaydes es otro peleador que ha pedido una pelea contra Volkov. Ambos se enfrentaron en junio de 2020 y Blaydes ganó por decisión unánime. A Volkov no le importaría intentar recuperar esa victoria. De cualquier forma, Volkov dijo que espera regresar en octubre o noviembre y pelear por el título a principios de 2026.

Si hablan de pelea por el título, podría pelear cuando me lo pidan. Si hablan de una pelea regular, pelearé después de octubre, quizás. Así que octubre o noviembre está bien. … También podría pelear con Curtis. Curtis peleó con Almeida, si mal no recuerdo. Es una pelea muy buena para mí y una revancha también. Es una buena pelea, además. Debería ser posible. Creo que tengo que pensarlo: Almeida, Blaydes. Ambos pelean con estilos muy similares. Ambos usarán grappling y lucha libre conmigo. Es muy similar, Almeida y Blaydes. Blaydes es más interesante porque perdí contra él en una pelea muy reñida. Esta derrota será una gran oportunidad para recuperarlo. Me gustan la mayoría. Ya veremos. Sin duda, preferiría que la UFC me dijera que fue un error en mi última pelea y me diera una oportunidad por el título. Pero en octubre o noviembre, podría pelear con cualquiera.