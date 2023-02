Volkanovski planea que Islam entre en pánico

El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, no sólo planea derrotar a Islam Makhachev, sino también burlarse de él durante el combate.

Durante una reciente entrevista con The Mac Life, Volkanovski habló de la guerra mental que prevé en el UFC 284 durante el combate.



“Si me agarra o incluso si me derriba y nos recuperamos, estaré más que feliz con eso, incluso si me derriba y me recupero, estaré feliz con eso”, reveló Volkanovski. “Sólo para ser como, ‘Ahh, ¿cómo va eso para usted, me va a mantener hacia abajo fácil?’… Vamos a ver lo mucho que su pánico está disparando en ahora. Me encanta ver las caras de la gente asustarse así“.

Makhachev ganó el título de peso ligero al derrotar a Charles Oliveira en UFC 280 el pasado mes de octubre. Apenas cuatro meses después, defenderá el cinturón en territorio enemigo, ante un público que se espera que se vuelque con Volkanovski.

Makhachev ha proferido insultos contra Volkanovski antes de su enfrentamiento. Se ha burlado de la pequeña estatura de Volkanovski y quiere desafiarle y noquearle en los pies. Volkanovski y Makhachev están muy seguros de sí mismos antes de su enfrentamiento, y Volkanovski cree que tiene lo que hace falta para dejar fuera de juego a Makhachev.