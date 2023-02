Volkanovski no descarta ir por título peso welter

El campeón de peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, tiene metas elevadas luego de su enfrentamiento por el título de peso ligero contra Islam Makhachev .

Volkanovski se enfrentará a Makhachev para la primera defensa del título de peso ligero de este último en UFC 284 este fin de semana . En medio de un reinado dominante en el peso pluma, Volkanovski está subiendo de división para tener la oportunidad de convertirse en el último campeón simultáneo de dos pesos de UFC.

Una victoria sobre Makhachev no solo agregaría el nombre de Volkanovski a la tradición de UFC, sino que también consolidaría su lugar como el mejor libra por libra de UFC. Actualmente ocupa el primer puesto, con Makhachev justo detrás en el No. 2.

Un galardón que sigue sin lograrse es que un luchador gane cinturones en tres categorías de peso diferentes. Volkanovski, a pesar de su estatura de 5’6 ″, siente que una pelea por el título de peso welter podría estar en su punto de mira en el futuro.

Durante una entrevista reciente con The Mac Life , Volkanovski reveló que no está fuera del alcance de la posibilidad de tratar de convertirse en un campeón de tres divisiones.

“Obviamente no lo ves en el futuro cercano, quiero mantener dos divisiones ocupadas. Pero obviamente quiero separarme del resto. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca diría que definitivamente no va a suceder. Tal vez no este año…

“Me encantaría hacer eso, y peleé allí un par de veces. Si elijo hacer eso, esto es lo que me diferencia de mucha gente… esa mierda es débil [para buscar peleas fáciles]. Si elijo hacer 170, no miraré quién es, será quien sea el campeón en ese momento. Ya sea que tengan el doble de tamaño, un luchador monstruoso, si mi objetivo es hacer tres cinturones, no me importa quién sea… lo haré”.