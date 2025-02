Volkanovski: «Lopes tendrá una pelea muy dura en UFC 314»

Alexander Volkanovski disfruta de la oportunidad de demostrar que los escépticos están equivocados en UFC 314.

Con el campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, renunciando a su título, Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) y Diego Lopes (26-6 MMA, 5-1 UFC) competirán por el título vacante en el evento principal del 12 de abril en el Kaseya Center de Miami.

Volkanovski dice que ya sabe de la fecha de abril desde hace tiempo, pero no está seguro de si Lopes es su oponente y de las implicaciones exactas de la pelea. El ex campeón defensor de peso pluma de UFC en cinco ocasiones le advierte a Lopes que está ansioso por recuperar su trono.

«Me siento muy bien y solo voy a mejorar a partir de ahora, así que eso es algo aterrador, especialmente para Lopes. Creo que Lopes se enfrenta a una pelea muy, muy dura. Es un jugador. Es un gran tipo. Tengo mucho respeto por él, es un tipo muy agradable.

“Estoy seguro de que él espera salir y ganar el cinturón, pero lo siento, amigo. Eso no va a suceder. Me alegro de que estés en esta posición. (Estoy) feliz de que tengas la oportunidad de pelear por el cinturón, pero yo sigo aquí. No lo vas a tener. Lo siento, amigo”.