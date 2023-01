Volkanovski: “Jones se enfrenta a un desafío”

Alexander Volkanovski cree que Jon Jones se enfrenta a un desafío único contra Ciryl Gane. Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) regresa de un descanso de tres años para enfrentarse a Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) por el título vacante de peso completo en el cartel principal de UFC 285 el 4 de marzo.

Jones se ha enfrentado al quién es quién en MMA, pero el campeón de peso pluma de UFC, Volkanovski, cree que los golpes de Gane están en otro nivel con respecto a los oponentes anteriores de Jones.

“Obviamente, aunque Jon Jones es un peso semicompleto, un peso semicompleto natural, su lucha está en el siguiente nivel. Creo que supera a la mayoría de los muchachos en el peso completo.

“Pero el rango y el movimiento de Gane, no sé si Jon Jones realmente ha lidiado con ese tipo de golpes de alto nivel. Y ahora está en el peso completo. Es una pelea muy, muy interesante, así que definitivamente me sintonizaré con eso. No puedo esperar por eso”.

El enfrentamiento de Jones con Gane se materializó después de que el campeón de peso completo Francis Ngannou (17-3 MMA, 12-2 UFC) no llegara a un acuerdo con UFC sobre un nuevo acuerdo. Aunque Ngannou perdió la pelea más grande de su carrera, Volkanovski lo elogia por arriesgarse a sí mismo.

“Respeto a Francis por apegarse a sus armas y pensar: ‘Sabes qué, sé lo que valgo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero perseguir grandes cosas’, que obviamente es un gran nombre y un gran atractivo y un tipo poderoso. Probablemente hay mucho dinero en otras promociones u otros deportes.

“Así que incluso podrías verlo haciendo WWE, yendo a Japón y haciendo cosas así allí. Está persiguiendo cosas importantes. Creo que aún podría venir a UFC, creo que UFC definitivamente puede comenzar las negociaciones nuevamente y hacer que algo suceda más adelante”.

Volkanovski estará persiguiendo la historia cuando suba de categoría para desafiar al campeón de peso ligero Islam Makhachev en el evento estelar de UFC 284 el 11 de febrero en Perth.