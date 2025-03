Volkanovski: “Es justo que Topuria reciba oportunidad por el título peso ligero»

Alexander Volkanovski no tiene problemas con que Ilia Topuria obtenga una oportunidad inmediata por el título de peso ligero de UFC.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) deja vacante su campeonato de peso pluma tras nocauts consecutivos sobre Volkanovski y Max Holloway. Volkanovski esperaba su revancha con Topuria, pero esos planes se frustraron cuando «El Matador» cambió de división.

Pero como Topuria no detendrá ninguna división, Volkanovski (26-4 MMA, 13-3 UFC) aprueba la idea de tener una oportunidad ante el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, desde el principio.

“Digámoslo así: si intentaba conservar ambos cinturones, no creo que lo lograra. El hecho de que esté vacante y que la división de peso ligero esté en una posición donde, no sé, no hay un número uno claro, me parece justo ”.

Luego de que Topuria renunciara a su título de peso pluma, Volkanovski se enfrentará a Diego Lopes (26-6 MMA, 5-1 UFC) por el cinturón vacante en el evento principal de UFC 314 ( ESPN+ pay-per-view) el 12 de abril en el Kaseya Center desde Miami.

Si Topuria consigue la pelea contra Makhachev, Volkanovski no descarta del todo sus posibilidades. El excampeón sufrió derrotas por nocaut tanto ante Topuria como ante Makhachev, pero le cuesta ver perder a Makhachev.

“¿Cómo creo que irá esa pelea? He peleado con ambos. Islam será difícil de vencer para cualquiera. Creo que la única posibilidad de que pierda es que alguien lo noquee. O sea, que alguien conecte algo, eso es lo que creo. Siempre lo he creído. La única forma de que pierda es que alguien me alcance en lugar de que me gane. La única persona que creo que me dará una pelea tan reñida es Islam, y siento lo mismo por Islam con tanta oposición. Creo que todos tienen la oportunidad de golpear, y creo que esa es la única forma en que realmente lo veo perder, que alguien lo alcance. Y si alguien puede hacerlo, ese es Ilia.

«Ilia obviamente tiene manos peligrosas, así que para que la gente lo descarte, sabes que tiene poder en sus manos. Sabes que lo buscará. Sabes que tiene serenidad e incluso si las cosas no salen como él quiere, seguirá buscándolo, intentando encontrarlo hasta que lo consiga o hasta que pierda. Así que sabes que es peligroso. Quizás si se queda sin gasolina, ya veremos cuando empiece los últimos asaltos con alguien como Islam, pero al principio de los dos o tres primeros asaltos, será peligroso. No querrás que te alcance ninguno de esos golpes. Así que, si alguien puede alcanzarlo, creo que Ilia tiene una gran oportunidad».