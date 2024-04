Volkanovski elige a Holloway para vencer a Gaethje

Alexander Volkanovski tuvo dificultades para elegir entre Justin Gaethje y Max Holloway, pero finalmente se decidió por un ganador.

Holloway (25-7 MMA, 21-7 UFC) será un ligero perdedor cuando desafíe al campeón de BMF Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) en una pelea de peso ligero el sábado en UFC 300 desde T-Mobile Arena en Las Vegas. .

Volkanovski inicialmente eligió a Gaethje , pero ha visto un cambio en el enfoque de su compañero ex campeón de peso pluma Holloway después de competir contra él tres veces.

«Por la forma en que algunas personas hablaban, pensé que tal vez iban a tener… no se pueden tener malas probabilidades con Max Holloway. Mucha gente está sentada ahí diciendo, ‘Justin Gaethje, rah, rah, rah’. ¿Nos olvidamos del mentón de Max Holloway? ¿Le hemos visto en sus últimas peleas? El chico sabe mezclarlo. Solía ​​ser más golpeable en el pasado.

“Siempre tuvo un nivel muy, muy alto, muy bueno colocando trampas pero dispuesto a estar frente a ti y comer un poco mientras lo hace. Ahora tiene muchos más ángulos. Utiliza muchas más herramientas. Hombre, esta va a ser una pelea emocionante. Simplemente no creo que la gente esté esperando que Max se presente y haga lo que solía ser, y que Gaethje simplemente lance algunas bombas masivas. Como esas grandes patadas que están ahí. Probablemente volverás a ver muay Thai Max”.

Volkanovski no entiende por qué se descarta a Holloway. El ex campeón de peso pluma nunca ha sido noqueado, ni siquiera cuando peleó cinco asaltos con Dustin Poirier en su pelea por el título interino de peso ligero en UFC 236 .

«Max es el no favorito aquí, y creo que mucha gente lo está descartando, y no sé por qué. Creo que es simplemente porque se está enfrentando a un tipo poderoso como Justin Gaethje, lo cual es bastante justo. No podemos olvidarnos del mentón de Max Holloway. Creo que es solo un mentón invicto. Realmente lo es (risas). Intenté descifrarlo. Mucha gente ha intentado descifrarlo y piensan que Justin Gaethje será quien lo termine, no lo sé. Es difícil para mí. Lo he dicho varias veces y simplemente no sucede. Lo hemos visto estar chiflado. En un par de las últimas peleas de Max Holloway, no recibió tantos golpes, pero aun así recibió algunos golpes importantes y se los comió como un campeón.

“Gaethje ha estado en cinco rounds y lo hemos visto hacerlo bien en las últimas rounds. Puede aguantar cinco asaltos, pero el ritmo que Max Holloway seguirá aportando, porque seguirá ahí para ser golpeado. Max Holloway seguirá ahí para ser golpeado o para pelear. Sabemos que a Gaethje le gusta tirar bombas. ¿Podrá quitarle un poco de vida a Gaethje? Creo que sí. Sabes que Max no se cansará. Cinco rounds. Mira, hombre, tengo que inclinarme por Gaethje, pero hombre, pensé que las probabilidades iban a ser peores. La forma en que la gente habla, actúa como si Max no tuviera ninguna posibilidad, estás equivocado. Tiene una gran oportunidad en esto”.

Volkanovski decidió decidirse por Holloway para su predicción final.

«Voy a decir que mi elección será Max Holloway«.