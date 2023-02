Volkanovski dice venció a Makhachev y pide revancha

No pasó mucho tiempo después de la derrota de Alexander Volkanovski ante Islam Makhachev para que el campeón de peso pluma de UFC viera la pelea y anotara cosas él mismo.

La apuesta del jugador de 34 años para convertirse en campeón de dos divisiones de UFC se estableció básicamente desde el momento en que Makhachev sometió a Charles Oliveira en UFC 280 para reclamar el título de peso ligero de la empresa. Los dos peleadores intercambiaron palabras en la jaula luego de la victoria de Makhachev, y el UFC trabajó rápidamente para reservar a la pareja como el evento principal de UFC 284.

El evento marcó el regreso de UFC a Australia por primera vez desde 2019, y la promoción se aseguró de llenar la cartelera con la mayor cantidad de talento local posible. Hubo algunos enfrentamientos planeados que fracasaron antes del evento, pero el cabeza de cartel entre Volkanovski de Australia y Makhachev permaneció intacto y siempre fue el principal punto de venta de la cartelera.

El enfrentamiento entre el peleador libra por libra número uno y el número dos de la promotora terminó entregando un candidato temprano para la Pelea del año, y Makhachev defendió con éxito su título con una decisión competitiva unánime.

Volkanovski dio una versión fantástica de sí mismo contra Makhachev y proporcionó la prueba más difícil para el peleador de 31 años hasta la fecha, pero aparentemente después de ver la pelea él mismo, “The Great” siente que debería haberse ido con un segundo cinturón.

Just watched the fight, I definitely think I won 2,3 and 5. Surprised I didn’t get my hand raised! Let’s do the rematch, anywhere, anytime! 👊

— Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) February 12, 2023