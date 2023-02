Volkanovski cuenta que le dijo a Makhachev en pelea

Alexander Volkanovski entregó algunas verdades caseras a Islam Makhachev durante su encuentro en UFC 284. Volkanovski se quedó corto en su búsqueda para arrebatarle el cinturón de peso ligero a Makhachev y convertirse en un doble campeón de UFC.

Pero el australiano realizó una de las mejores actuaciones perdedoras en la historia reciente cuando llevó al Islam al borde del abismo.

Este no fue más el caso que en la ronda final, donde Volkanovski metió múltiples derribos, antes de derribar a Makhachev y dominarlo desde arriba durante gran parte de la ronda.

Pero esa ráfaga tardía no fue suficiente para inclinar a los jueces a su favor, y en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 284 , el peleador de 32 años reveló una punzada de arrepentimiento por dejarlo tan tarde.

“Sentí que tal vez podría haberlo hecho antes. Es, como dije, son posiciones en las que yo estaba como, ‘Él es fuerte’. Incluso lo dije en mi esquina. Probablemente lo escuches. Voy a decir, ‘Él no es fuerte’. No estoy siendo un imbécil. No estaba siendo irrespetuoso. Yo estaba como, ‘Oh, él no es fuerte’. Pero tal vez me está provocando. Tal vez está esperando que haga algo. Así que no lo aproveché de inmediato, lo que debería haber hecho. Y empecé a darme cuenta de eso más tarde. Yo estaba como, ‘Joder’”.

A lo largo de la pelea, Volkanovski no solo tuvo una gran actuación, sino que también hizo comentarios regulares en los oídos de Makhachev, particularmente cuando el ruso controlaba la acción en la lona en el cuarto asalto. Entonces, ¿qué dijo exactamente el australiano?

“Mira de nuevo, cuando estás en posiciones como esa… no estoy siendo un imbécil; No estoy siendo irrespetuoso. Se le está metiendo en la cabeza, ¿sabes a lo que me refiero? Incluso cuando me tenía, yo estaba como diciendo, ‘Bueno, no eres tan fuerte…’ Dije, ‘Dijiste que en 15 segundos me arrastrarías a aguas profundas’. Ese tipo de cosas. Recuerdo esas cosas. Se estaba aferrando a su vida. Una vez más, no estoy siendo irrespetuoso. Todavía está en una buena posición. Depende de él salir de allí.

Con Makhachev habiendo declarado con confianza en el período previo a la pelea que obtendría el nocaut, Volkanovski se aseguró de hacerle saber al ruso que estaba luchando.