Volkanovski analiza plan de lucha de Makhachev

El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, ha descrito los elementos del juego de Islam Makhachev que está “descifrando” de cara al UFC 284.

Durante una entrevista con Michael Bisping en el podcast Believe You Me, Volkanovski habló sobre el entrenamiento al que se ha sometido antes de lo que ha calificado como su “pelea de legado” en las artes marciales mixtas.

“Estamos recibiendo un montón de miradas diferentes. Obviamente, su lucha es de alto nivel; su grappling y su control, especialmente el Islam. Son realmente buenos inmovilizando y sujetando a la gente”, dijo Volkanovski. “Obviamente, estamos analizando muchos de sus movimientos, cosas y técnicas que les gusta hacer; la forma en que realizan su control, que suele ser un poco diferente a la de los chicos normales de jiu-jitsu”.

“Todo el mundo dice que es diferente, pero no saben por qué. Estamos averiguando por qué y estamos entendiendo por qué; todos los pequeños detalles que obviamente nos van a dar una ventaja”, añadió Volkanovski. “Hombre, de nuevo, tener a la gente adecuada a tu alrededor … que quieren averiguar las cosas así, y luego tener chicos que son de muy alto nivel y mucho más grandes que yo poniéndome en estas posiciones, incluso mientras estoy fatigado”.

Aunque muchos esperan que lo haga, el actual campeón del peso pluma cree que se llevará una sorpresa en UFC 284.