Volador Jr. se une a la Don Callis Family

Volador Jr. se ha unido oficialmente a la Don Callis Family, una de las facciones más dominantes de AEW. Y tendrá su primera presentación con esta facción este 3 de abril en la Arena México.

La noticia fue confirmada por Rocky Romero, quien apareció en un video para dar a conocer la incorporación del luchador mexicano al grupo liderado por Don Callis.

► Volador Jr. debutará con la Don Callis Family en Arena México

El debut de Volador Jr. con su nueva facción está programado para este viernes 3 de abril en la Arena México, donde hará equipo con Hechicero y El Clon.

Sus rivales serán Místico y el equipo JetSpeed, integrado por Kevin Knight y “Speedball” Mike Bailey, en un combate por los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW.

► La Don Callis Family refuerza su poder internacional

Con esta incorporación, la Don Callis Family suma a una de las figuras más importantes del CMLL, ampliando su alcance en el mercado latinoamericano.

El grupo cuenta con nombres destacados como Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Kazuchika Okada, Mark Davis, Andrade El Ídolo y el propio Rocky Romero, entre otros.

Además, la facción ha destacado por integrar talento de distintas partes del mundo, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes en la lucha libre actual.

► Volador Jr. inicia una nueva etapa

La llegada de Volador Jr. representa un paso importante en su carrera, al integrarse a una facción con fuerte presencia en AEW, además de que cada vez tiene más resonancia en lugares como el CMLL y NJPW.

Ahora habrá que ver el camino a seguir del Depredador del Aire junto a los integrantes de la Don Callis Family, especialmente con Hechicero, luchador con quien comparte las filas del CMLL.