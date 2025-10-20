Viuda de Brodie Lee defiende AEW WrestleDream 2025

Poco antes del evento de AEW nos preguntábamos si WrestleDream 2025 podría enfrentar restricciones de parte del estado de Missouri pero finalmente terminó siendo un espectáculo violento como el que más gracias principalmente al impresionante combate «Me Rindo» donde Darby Allin derrotó a Jon Moxley con ayuda de Sting.

► Amanda Huber responde a Sarah Stock

Una lucha y un show violentos que llevaron a momentos como el que la exluchadora del CMLL y TNA y exentrenadora de WWE y AEW Sarah Stock critica donde vemos a Moxley intentando ahogar a Darby en una pecera. La ex-Sarita no ataca tanto a la compañía sino a quienes permiten a sus hijos ver su producto:

«Sabes quién debería detener esto: las madres con su control remoto. Esto es peor que ponerse una bolsa de plástico en la cabeza. Los niños podrían acabar muertos si intentan estas cosas en casa».

You know who should stop this? Mothers. With their remote control. This is worse than the plastic bag over the head. Kids are going to end up dead trying this stuff at home. @aew https://t.co/DjCBNr4KiY — Sarah Stock (@SSDarkAngel) October 19, 2025

Como era de esperar, estas palabras generaron incontables respuestas. Ahora queremos destacar la de Amanda Huber, viuda de Jon Huber, mejor conocido como Brodie Lee en AEW (o Luke Harper en WWE).

«Esto fue a medianoche en un PPV.

Mientras tanto, cuando tú trabajabas, estrangulaste a otra mujer con un cinturón. ¿Dónde estaba la indignación por los niños intentando eso?

¿Y quieres hacer un quote tweet de un video mío hablando del dolor de los niños para defender tu hipocresía?

Vete a la mier**».

Las dos intercambiaron algún mensaje más (como también con muchos fanáticos) pero nos preguntamos: ¿qué piensan ustedes? ¿Deben los padres prohibir que sus hijos vean luchas como la de Jon Moxley contra Darby Allin?