Vitor Petrino: «Nunca volveré a 205 libras»

Vitor Petrino está viviendo su mejor vida después de deshacerse de los cortes de peso, y espera que esto se refleje en un mejor desempeño cuando entre al octágono el sábado para enfrentarse al peso completo Austen Lane en la parte principal de la cartelera de UFC Nashville .

El joven de 27 años tuvo un gran comienzo en la UFC, noqueando a Rodolfo Bellato en la Contender Series de Dana White y obteniendo un récord de 4-0 en la promotora con dos finalizaciones y bonificaciones. Petrino tuvo un duro tropiezo en 2024, perdiendo rápidamente como gran favorito ante Anthony Smith y luego sufriendo una derrota por nocaut en el tercer asalto ante Dustin Jacoby .

Petrino decidió abandonar la división de 205 libras y comenzar de nuevo en el peso completo, y lamenta haber tardado tanto en hacer el movimiento.

“Si hubiera sabido que sería así, lo habría hecho antes. Estoy comiendo bien, durmiendo bien, recuperándome bien, tomando la medicación que necesito sin preocuparme por el peso. Es una vida completamente diferente. El rendimiento es diferente”.

Petrino dijo que ha aumentado de tamaño desde que se unió a la UFC debido a una mejor suplementación y un entrenamiento superior, y sufrió una pérdida de peso de 33 libras durante una semana regular de pelea de la UFC.

“Nunca más a 205 libras. Ahora digo que no volveré a bajar a 205 libras. Sé que no rendiré [ahí], hombre. Ya no rendía. Fue muy doloroso llegar a 205 libras. Así que, pase lo que pase —y creo que ganaré, tengo el potencial para eso y confío en mi técnica—, nunca volveré a 205 libras”.

“La verdad es que ni siquiera me preocupaba la pelea en sí. Me preocupaba si daría el peso y tendría un buen desempeño. La estrategia en la pelea: derribarlo, intercambiar golpes de pie o lo que fuera. Pensaba: ‘¿Podré derribarlo? ¿Tendré la fuerza? ¿Podré seguir la estrategia?’. Eso es lo malo del corte de peso”.