Vitor Belfort: Voy a retar a ‘Fake Paul’

Vitor Belfort espera ser la primera pelea de Jake Paul con la PFL. El ex campeón de la UFC quiere poner sus manos sobre la estrella de YouTube convertido en boxeador profesional ahora que Paul ha firmado un acuerdo con la organización de MMA.

El acuerdo de Paul no sólo lo tiene promoviendo la PFL, sino que también se espera que compita en un combate de MMA. Belfort afirmó que Paul ganará 10 millones de dólares con el acuerdo de la PFL y respeta su habilidad para los negocios por haber conseguido el acuerdo. Sin embargo, hasta ahí llegan sus elogios a Paul.

“La gente sólo le da dinero”, dijo Belfort a MMA Junkie Radio. “Sé que consiguió como siete cifras sólo para hacer este acuerdo de marketing. Sé que el tipo es un genio del marketing y un gran YouTuber, pero ustedes saben quién es el verdadero luchador. Él no es un verdadero luchador. Él acaba de hablar su camino allí y la gente le da dinero. Es listo. Es un gran hombre de negocios“.

Belfort quiere luchar contra Paul en la jaula de la PFL y enfrentarse a él a mitad de camino en un reglamento de boxeo modificado. Cree que un enfrentamiento entre él y Paul sería una atracción imperdible.

“Acaban de fichar al mayor charlatán de todos los tiempos“, dijo Belfort. “La gente está harta. Ese tipo ha estado huyendo de mí durante mucho tiempo. Ahora voy a estar ahí. Será mejor que tengan ese contrato para firmarlo porque pelearé con él todo el día. … Su manager, el tal Nikisa (Bidarian), me ha estado enviando mensajes de texto. Puedo quitarme el sombrero ante estos tipos: están imprimiendo dinero. Don Davis (fundador de la PFL) le dio mucho dinero. Ahora Don Davis y la comunidad de las MMA quieren que la PFL nos ponga a Jake Paul y a mí a boxear en la jaula de la PFL.

“Ahora mismo, no hay excusa para que esto no suceda, y os prometo chicos que esto no sucederá porque Jake Paul tiene sus 10 millones de dólares en el bolsillo, y se va. ¿Y adivinen qué? Ahora sigue imprimiendo dinero y peleando con quien quiera. Es un desastre. Tenemos que aclarar esto. Ese tipo tiene que pelear conmigo y no hay salida”.

Belfort será juez de lujo en el evento Challenger Series de la PFL del viernes, que se retransmitirá por Fubo Sports. La leyenda de las MMA espera poner en marcha un enfrentamiento con Paul mientras esté allí y planea lanzar un desafío.

“No se pierdan el viernes”, dijo Belfort. “Voy a retar a ‘Fake Paul’. Más le vale (responder). Vamos a ver si la PFL le acaba de dar el cheque. Se va a ir con la bolsa de dinero que le den. Espero que pueda poner su boca donde firma, y ustedes no se lo pueden perder. Ese chico, es un buen hombre de negocios. Está imprimiendo dinero fácil. Démosle una pelea de verdad“.