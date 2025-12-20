Virus se impone en torneo cibernético rumbo a Sin Salida 2026

por

Rumbo al evento Sin Salida 2026, que se celebrará el próximo 2 de enero en la Arena México, los luchadores que expondrán máscaras y cabelleras tuvieron un primer y explosivo choque, dejando en claro que nadie llegará en igualdad de condiciones al primer gran evento del CMLL en el año.

Con el orgullo y la supervivencia en juego, los participantes buscaron mostrar parte de su arsenal, midiendo fuerzas y enviando mensajes directos a sus futuros rivales en una lucha que rápidamente se tornó caótica.

Tras la tradicional campal inicial, los bandos quedaron definidos y comenzaron las eliminaciones. El primero en quedar fuera fue Sangre Imperial, seguido por Cancerbero y Oro Jr.. Conforme avanzó el combate, también fueron eliminados Eléctrico, Pólvora, Calavera Jr. I, Astral, Vigía, Espíritu Negro, Blue Shark, Diamond, Robin y Rey Cometa.

Momentos claves del Torneo Cibernético

Al final, solo quedaron Calavera Jr. II, Coyote y el experimentado Virus. Los tres protagonizaron un duelo intenso, conscientes de la peligrosidad del “Pequeño Maestro”, por lo que Calavera y Coyote decidieron unir fuerzas para castigarlo sin tregua.

La alianza no duró demasiado. Calavera Jr. II traicionó a Coyote, error que pagó caro, pues Virus resistió el castigo, contraatacó con maestría y logró rendir a Calavera sin que Coyote pudiera evitarlo.

La final quedó pactada entre Coyote y Virus. Aunque el Pequeño Maestro sufrió el castigo del joven rudo, su experiencia fue clave para mantenerse con vida y finalmente aplicar “la Motocicleta”,

¿Qué pasará ahora?

De esta forma, Virus se llevó un gran triunfo y una victoria anímica rumbo al evento donde tendrá que poner en juego su cabellera ante muy peligrosos rivales.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos