Virus se impone en torneo cibernético rumbo a Sin Salida 2026

Rumbo al evento Sin Salida 2026, que se celebrará el próximo 2 de enero en la Arena México, los luchadores que expondrán máscaras y cabelleras tuvieron un primer y explosivo choque, dejando en claro que nadie llegará en igualdad de condiciones al primer gran evento del CMLL en el año.

Con el orgullo y la supervivencia en juego, los participantes buscaron mostrar parte de su arsenal, midiendo fuerzas y enviando mensajes directos a sus futuros rivales en una lucha que rápidamente se tornó caótica.

Tras la tradicional campal inicial, los bandos quedaron definidos y comenzaron las eliminaciones. El primero en quedar fuera fue Sangre Imperial, seguido por Cancerbero y Oro Jr.. Conforme avanzó el combate, también fueron eliminados Eléctrico, Pólvora, Calavera Jr. I, Astral, Vigía, Espíritu Negro, Blue Shark, Diamond, Robin y Rey Cometa.

► Momentos claves del Torneo Cibernético

Al final, solo quedaron Calavera Jr. II, Coyote y el experimentado Virus. Los tres protagonizaron un duelo intenso, conscientes de la peligrosidad del “Pequeño Maestro”, por lo que Calavera y Coyote decidieron unir fuerzas para castigarlo sin tregua.

La alianza no duró demasiado. Calavera Jr. II traicionó a Coyote, error que pagó caro, pues Virus resistió el castigo, contraatacó con maestría y logró rendir a Calavera sin que Coyote pudiera evitarlo.

La final quedó pactada entre Coyote y Virus. Aunque el Pequeño Maestro sufrió el castigo del joven rudo, su experiencia fue clave para mantenerse con vida y finalmente aplicar “la Motocicleta”,

¿Qué pasará ahora?

De esta forma, Virus se llevó un gran triunfo y una victoria anímica rumbo al evento donde tendrá que poner en juego su cabellera ante muy peligrosos rivales.