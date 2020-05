Virgil es solo uno de los nombres con los que es reconocido, pero podría decirse que el más popular. Este ex luchador profesional ha trabajado para WWE o WCW, destacando sus aventuras como guarda de seguridad de Ted Dibiase, como miembro de la nWo o como Campeón del Millón de Dólares. Podríamos hablar largo y tendido de su carrera, que en realidad no ha finalizado. Sí en lo que respecta a tener combates, aunque fue el año pasado cuando disputó el último, pero continúa relacionado con la lucha libre. De hecho, no hace mucho lo vimos en varias ocasiones en AEW, bajo el nombre de Soultrain Jones.

► Virgil quiere sustituir a Vince McMahon

No suele llamar mucho la atención, cuando lo hizo en esta última compañía ha sido como aliado de Chris Jericho y The Inner Circle, pero la leyenda viviente de los encordados alrededor del mundo lo ha hecho recientemente. Solo por un comentario que con toda probabilidad va a quedar en nada pero que ha levantado la ceja de muchos. No la de The Rock, aunque él tendría más posibilidades de hacer lo que Virgil ha dicho que está haciendo.

Parece improbable que Vince McMahon pueda vender WWE, sería el más grande cambio de la historia de la industria, pero este es un tema que de vez en cuando vuelve a ponerse sobre la mesa, sin que nadie quiera perder la oportunidad de dar su opinión al respecto.

En este caso lo hizo el propio ex luchador, que publicó esto en Twitter:

I am buying WWE — Virgil (@TheRealVirgil) May 4, 2020

"Estoy comprando WWE".

Teniendo en cuenta que el mandamás de la Gran W estaría buscando, de tener la intención de vencer su empresa, varios billones de dólares, podemos descartar que Virgil pueda ser el nuevo dueño de la misma. No obstante, podría tomar parte en ello. Aunque la verdad es que parece que solo quiere dar un poco qué hablar.