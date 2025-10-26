Viñeta de 15 segundos de WWE desata las especulaciones

La WWE lanzó una nueva y críptica viñeta de apenas 15 segundos que solo mostraba los zapatos de un hombre con traje caminando y sin mayor contexto adicional, y las especulaciones se empezaron a desatar en las redes sociales.

► Gunther podría volver pronto

Tras ver el video, los fanáticos en su mayoría se centraron al instante en un nombre: GUNTHER. Con el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre a la vuelta de la esquina, y su ya rumoreado el enfrentamiento contra John Cena en el último combate de este, muchos creen que la WWE ha comenzado a preparar su regreso.

El breve clip causó impacto en las redes sociales, con los fans debatiendo cada paso y sonido. Si bien Gunther es el más mencionado, otros sugirieron otro nombre interesante a la palestra, el de Chris Jericho, de quien se sabe que su contrato con AEW expirará a finales de este año y que muchos lo asocian con un regreso a la WWE una vez concluido su tiempo en la compañía de Tony Khan.

«Todos dicen Gunther, yo también lo pensé. Parece su forma de caminar… pero, esa 🎸música… 🤐».

En las respuestas, también han surgido otras menciones interesantes como el de Andrade (quien no puede luchar en ninguna otra empresa), Batista, Tony D’Angelo (de quien no se sabe nada desde hace algunas semanas) o hasta el mismísimo Vince McMahon.

En cuanto a Gunther, el Ring General no ha sido visto desde SummerSlam 2025, donde sufrió una brutal derrota ante CM Punk. Desde entonces, ha estado completamente fuera de la programación de la WWE. Pero con los rumores de que será el último oponente de John Cena, el momento de este adelanto no podría ser más sospechoso.