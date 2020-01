Singular como él solo, Vince McMahon es una mente brillante. Su visión es sumamente particular y queda en evidencia con cada Superestrella cuando vemos los shows de WWE todas las semanas. El manejo y las oportunidades que recibe cada uno deriva del potencial que él ve en ellos, en un arte que atrapa la atención del lector cada vez que surge un reporte sobre el asunto.

Al ser el hombre a impresionar, sus perspectivas, aunque con el transcurso del tiempo más extremas e incomprensibles, son motivo de estudio. La suya es la voz definitiva y de ahí que su opinión sea tan buscada. Mientras que, a su vez, es un individuo difícil de satisfacer.

El Vince’ometro regresa en vísperas de un acontecimiento inigualable que se repite cada año, el Royal Rumble. La única fecha en que siempre habrán ojos curiosos, casuales o acérrimos, pues el concepto predomina sobre los nombres, motivo por el que su realización siempre es bienvenida tanto por altos mandos como por aficionados en partes iguales. La pregunta es, en retrospectiva, ¿se arrepintió el jefe en darles el triunfo a estos ganadores?

► Edge (2010)

Los círculos de la vida. Qué curioso cómo el ganador de la primera edición de la década pasada suena como la gran sorpresa de la primera edición de esta nueva década. Toda una historia, aquella vuelta, que repasamos en detalle en nuestro video arriba mencionado, pero que muy diferente podría ser en esta ocasión. Retorne o no, ahora con 46 años, sus probabilidades de saborear la victoria son mínimas, por no decir nulas. De volver, seguramente fuese en combates y shows de alto calibre en eventos, pero el privilegio de ser el último hombre en pie se da exagerado.

Vince’ometro:

► Alberto del Rio (2011)

Un hombre que a pesar de haberse despedido hace ya cuatro años —¡cómo pasa tiempo!—y no de la mejor manera, ha expresado en varias oportunidades sus ganas de pisar nuevamente el suelo que mayor exposición le brindó. El potosino, de poca actividad en los cuadriláteros hoy por hoy, fue en WWE una gran apuesta del mismísimo McMahon, quien según el presidente de Combate Américas, le habría dicho que era su rudo favorito en la compañía.

Vince’ometro:

► Sheamus (2012)

Y si de círculos virtuosos hablábamos, también es curioso el hecho de que justo a tiempo para esta edición del Rumble, el irlandés volvió a sus raíces de «Guerrero Celta», después de varios años con una actitud/personaje renovado que terminó tan quemado como el anterior. ¿Las probabilidades de que resurja de las cenizas para llevarse la contienda y estelarizar WrestleMania 36? Más rápido sería repasar de abajo para arriba la lista de favoritos para encontrarlo.

Vince’ometro:

► John Cena (2013)

Por tener otra vez a John Cena en sus filas a tiempo completo, apuesto a que McMahon le daría no una, sino hasta dos victorias en la Batalla Real. En tiempos en los los ratings son bastantes ajustados y las necesidades varias, realmente pocas Superestrellas fueron tan echadas de menos por el mandamás como él. Sin embargo, y si bien no quiere que lo olviden, verlo en acción este domingo sería tan probable como que R-Truth venciera.

► Vince’ometro:

► Batista (2014)

¿Se arrepentirá la oficina de haber manejado a Batista como lo hizo en 2014? No lo sabemos, pero si alguien no quedó contento, fue «El Animal». Ya retirado, el miembro del Salón de la Fama WWE se pudo despedir de una mejor forma con su contienda de retiro ante Triple H en la pasada entrega del Show de Shows. Su etapa previa no quedará grabada en su memoria como positiva, pero viendo el lado bueno; estadísticamente, no podrá decir lo mismo.

► Vince’ometro:

► Roman Reigns (2015)

Por más mal que le haya salido la jugada de convertirlo en una figura anti-autoridad más adelante mediante un intento de historia de redención —con lo contradictorio que eso supuso—, y por más que la ola de abucheos no se apagaran ni con la aparición de The Rock, no había una sola alma que hubiera podido convencer a McMahon de que un Reigns vencedor no era la mejor idea. Supuestamente, el 2020 tendrá otra vez al «Perro Mayor» en lo más alto… ¿eso incluirá el Rumble?

Vince’ometro:

► Triple H (2016)

En retrospectiva, podría afirmarse que aquel duelo entre la autoridad (Triple H, Stephanie y Vince) y Reigns no fue nada del otro mundo bajo ninguna perspectiva. La historia, señalábamos, no logró su propósito al no ser natural, era tan predecible y se efectuó en un momento en el que la gente buscaba exactamente lo opuesto. El combate en la Vitrina de los Inmortales fue más bien normalito, pero pese a todos los puntos expuestos, bajo la visión del CEO, lo que para muchos era un «mal, para él era una necesidad.

Vince’ometro::

► Randy Orton (2017)

Randy Orton es de las últimas leyendas que, dentro de todo, sigue siendo regular en la programación de WWE. Quizá no sea parte de Monday Night Raw todas las semanas, pero si lo comparamos con otros individuos de su misma camada o previa a ella, pocos se asemejan a su calendario. La sensación de que «The Viper» ha perdido el tren de ser un estelarista absoluto —para su infortunio— está más viva que nunca, y hoy, no se perfila otro Rumble en su palmarés.

Vince’ometro:

► Shinsuke Nakamura (2018)

Si cualquiera de nosotros le preguntásemos a Vince que escogiera a un gladiador para que no ganase la mítica batalla de 30 hombres en los últimos años, pondría todas mis fichas en que se decantaría por el nipón. La barrera lingüística es tan sólo una de las razones —no por nada Sami Zayn está ahí—, porque su arsenal luchístico, el carisma y todo aquello que lo caracterizó en New Japan se ha visto reducido en mil partes desde su arribo a WWE, y Campeonato Intercontinental aparte, hoy podemos ver las consecuencias.

Vince’ometro:

► Asuka (2018)

La primera ganadora del Royal Rumble femenil fue también una Superestrella proveniente de la tierra del sol. Otra que encontró obstáculos a raíz de sus carencias en cuanto al idioma, y que, al igual que su compatriota, sufriría el efecto tobogán tras su gran victoria. Dos años después, gracias a la influencia de un tal Paul Heyman tras bambalinas, podrá decir que retará por el máximo título de Raw ante otra favorita del público…

Vince’ometro:

► Becky Lynch (2019)

En el clímax de popularidad, Becky Lynch acabó con la mano alzada, tanto en enero como en abril. De hecho, la mano sigue en alto a la fecha, cargando aún el Campeonato Femenil Raw fruto de aquellas hazañas. Pocas decisiones resultaron ser tan acertadas como el empuje que la pelirroja recibió, y es que Lynch es en la actualidad una de las pocas verdaderas estrellas que tiene WWE en el menú, y McMahon lo sabe.

Vince’ometro:

► Seth Rollins (2019)

Con un Reigns fuera de circuito mientras se recuperaba de una leucemia, quien fuese su compañero en The Shield tomó de alguna manera las riendas de la empresa y fue uno, sino el máximo chico bueno a lo largo del año. El Royal Rumble entró en el paquete, junto con una limpia conquista ante «El Conquistador» mismo por el Campeonato Universal. Llegará al día 26 muy diferente al año pasado, con nuevas intenciones y compañía. ¿Le jugará a su favor?

Vince’ometro::

