Vince'ometro: los Campeones actuales de WWE

Singular como él solo, Vince McMahon es una mente brillante. Su visión es sumamente particular y queda en evidencia con cada Superestrella cuando vemos los shows de WWE todas las semanas. El manejo y las oportunidades que recibe cada uno deriva del potencial que el Chairman ve en ellos, en un arte que atrapa la atención del lector cada vez que surge un reporte sobre el asunto.

Al ser el hombre a impresionar, sus perspectivas, aunque con el transcurso del tiempo más extremas e incomprensibles, son motivo de estudio. La suya es la voz definitiva y de ahí que su opinión sea tan buscada. Mientras que, a su vez, es un individuo difícil de satisfacer. Y en este nuevo número, les traemos la opinión del mandamás sobre los Campeones actuales de WWE.

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! Esta es la historia en 1' de Cuando WWE quiso despedir a John Cena.

¿Por qué John Cena estuvo a punto de ser despedido de WWE? ¿Qué importante suceso le salvó del camino terminal y lo condujo al impulso que lo consolidaría? ¿Quién descubrió su secreto oculto, al que le debe su éxito? Además, las declaraciones del mismo Cena sobre qué tan cerca estuvo de hacer las maletas ¡Y todo esto en 60 segundos!

Dale play para conocer todas estas curiosidades y muchas otras más en el último video de Cuadrilátero:



► Drew McIntyre (Campeón WWE)



La baja de Roman Reigns de WWE no dejó otra alternativa que buscar un nombre nuevo para que cargase con la compañía a sus espaldas. La apuesta de Drew McIntyre pareció descabellada en cierto aspecto, pues nadie aseguraba que no iba a protagonizar la repetición de lo ocurrido con Kofi Kingston o Jinder Mahal en el pasado, de que una historia de trasfondo iba a ser suficiente para hacerlo un convincente chico top. ¿Cumplió? Sí, y de sobremanera. ¿Lo hizo mejor que Reigns? Es debatible, y pueden esperar un apartado especial dedicado a esa conversación.

Vince'ometro:

► Braun Strowman (Campeón Universal)

Tener dos metros de estatura es un arma de doble filo. Fue la salvación de Braun Strowman cuando empezó y estaba más verde que el cesped, el motivo por el que Vince McMahon le tuvo paciencia y lo convirtió en una estrella. La estrella se fue apagando con el tiempo, por la misma razón. Sus limitaciones son obvias y su personaje tiene un límite de lo que puede hacer y no. De ahí que Vince lo considere una "atracción", como a otros gigantes. Sucede con éstos que a ojos del mandamás no necesitan del título, mas Strowman fue tan sólo una opción de último minuto por causas externas. Se hace evidente, sin embargo, que "El Monstruo entre Hombres" no está llevando un buen reinado.

Vince'ometro:

► Asuka (Campeona Femenil Raw)

¿Es Asuka la nueva chica top de WWE? Eso nos preguntábamos hacía unos meses, y hoy podemos responder afirmativamente. Con la abrupta desaparición de Becky Lynch del mapa luchístico, realmente no hubo amazona del bando técnico que se perfilara como una suerte de sucesora de "The Man" más que la nipona. A principios de año se la ha visto renacer de las cenizas cual fénix, y entonces todo sucedió muy rápido, aunque no sin que antes se intentase re-impulsar a Charlotte Flair, que también se bajaría de la programación, dejando a "La Emperatriz del Mañana" sin más competencia.

Vince'ometro:

► Bayley (Campeona Femenil SmackDown)

Bayley, la tierna de los abrazos, y Bayley, la ruda indiferente no sólo son personalidades distintas, también personas distintas. McMahon entendía que podía haber cierto jugo a extraer para el target infantil con su anterior personaje. Ahora, entre esto y saber que el CEO de WWE tiene una alta estima hacia ti marca toda la diferencia del mundo. Su cambio de bando llegó muy tarde, pero que finalmente está dando sus frutos, no hay discusión.

Vince'ometro:

► Street Profits (Campeones de Parejas Raw)

Aunque muy mal no les fue en NXT, los Street Profits son perfectos para el main roster. Comprenden como pocos cómo desenvolverse en el ámbito del famoso "entretenimiento", y podemos afirmarles sin miedo a equivocarnos que el jefe fue el fan número uno de sus intercambios deportivos con los Viking Raiders. Si son material estelar, no lo sabemos, contrario al hecho de que no tenemos dudas de que la división por parejas no es lo que más motiva a Vince. Eso sí, dentro de lo posible, dejaron la vara muy alta en el diccionario McMahonesco.

Vince'ometro:

► The New Day (Campeones de Parejas SmackDown)

Hitos históricos, récords se logran todos los días, por h o por b. No obstante, cuando hablamos de hitos históricos reales, no podemos dejar pasar lo que Kofi Kingston, Big E y el tan echado de menos Xavier Woods han logrado. Oficialmente, el trío se ha convertido en el equipo que más tiempo lleva junto sin separaciones de por medio en la historia de la empresa. Impresionante, ¿cierto? La longevidad se aprecia, aunque también trae sus consecuencias: la repetividad. Queda reflejado en televisión que ya no saben qué cosas nuevas hacer con ellos.

Vince'ometro:

► AJ Styles (Campeón Intercontinental)

Con 43 años y su promesa de que el retiro es inminente una vez que expire su actual contrato con WWE en unos años, es posible que AJ Styles no tenga otro reinado como Campeón WWE en su porvenir. Asimismo, es difícil de saberlo dado que "El Fenomenal" sigue siendo una de las pocas Superestrellas establecidas en la mente de McMahon, de aquellas que se han ganado su confianza y serán impulsadas ante la primera oportunidad. Así como un Daniel Bryan hoy por hoy, o como lo fue Randy Savage en sus últimas en la WWF, Styles es el comodín.

Vince'ometro:

► Apollo Crews (Campeón de Estados Unid0s)

Peligro de spoiler: el domingo en The Horror Show at Extreme Rules 2020, Apollo Crews saldrá victorioso ante MVP. En SummerSlam, no correrá la misma suerte contra Bobby Lashley. Si no está cantado, no sabemos qué decirles. No es información, pero uno puede deducirlo sin demasiadas dificultades. Esto habla del estatus de Crews, un talento que seguramente después de agosto vuelva a su lugar de siempre en la que probablemente haya sido su última oportunidad de ser impulsado.

Vince'ometro:

► Sasha Banks & Bayley (Campeonas de Parejas Femeniles)

Ya tocamos el asunto Bayley, así que pasemos a Sasha Banks. Si comprendemos sus situaciones cuando se coronaron como las Campeonas de Parejas Femeniles inaugurales a diferencia de cómo están hoy, hay un mundo de distancia. Es cierto que han habido ausencias que les abrieron el camino, ahora, que no estuvieron a la altura no es la opinión popular. Porque las mejores amigas son probablemente las dos mayores rudas de la división femenil tanto en Raw, SmackDown y NXT. En conjunto se potencian, y bien ganadas tienen sus posiciones.

Vince'ometro:

