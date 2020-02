Como es de menester cada año cuando nos acercamos más y más al magno evento no paramos de hablar de lo que ocurrirá en el mismo, de qué pasará este 2020 en WrestleMania 36. Por ahora tenemos confirmados oficialmente dos combates: Brock Lesnar vs Drew McIntyre por el Campeonato WWE y Rhea Ripley vs Charlotte Flair por el Campeonato Femenil NXT. Esto a falta de mes y medio para la celebración del PPV.

► Vince sorprendió a Triple H con esta idea

El segundo de los encuentros mencionados se confirmó anoche durante NXT TakeOver: Portland. Aunque tendremos que ver en las próximas semanas qué pasa con Bianca Belair pues «The Queen» también la atacó a ella. De momento, continuamos hablando de esta lucha pero por otro motivo. Porque en la conferencia de medios después de este especial, Triple H reveló que Vince McMahon lo sorprendió al proponerle este enfrentamiento.

«En realidad, USA Network no participó en absoluto en ello. Para ser honesto, fue impactante cuando me lo mencionaron por primera vez. Creo que fue solo una decisión que tomó Vince para contar otra historia con las mujeres. En mi opinión, podríamos habernos preguntado: ¿si Charlotte va por Bayley y Sasha Banks, después vuelve por Becky Lynch? «Eso lo hemos visto antes y estamos buscando algo nuevo. Lo estamos viendo también con Shayna Baszler yendo por Becky Lynch o con lo que están haciendo en SmackDown. Pensamos que era una buena manera para que Charlotte Flair desempeñara un papel grande y épico. Nuestro objetivo siempre es contar una buena historia».

De momento lo está siendo. En realidad, las tres lo están siendo; aunque quizá la del Campeonato Femenil SmackDown sea un poco menos interesante. Pero la del Campeonato Femenil NXT en concreto está siendo no sólo interesante sino también refrescante para la división y para sus involucradas. Ahora veremos cuál de las tres historias tiene un mejor combate en el magno evento. Pero antes veremos cómo siguen desarrollándose.