Vince Russo: «WWE está enterrando a GUNTHER»

Todo empezó cuando Jey Uso ganó la campal, desde ahí se notó un descontento, al menos en redes sociales.

Pero mientras la gente que pague sus boletos y vaya a las arenas y coreen: «Yeet» no debería afectarlo a la larga.

Eso no ha evitado ciertas decisiones cuestionables.

La anterior, donde batió en 1 minuto a Austin Theory y post lucha, su «Tope Suicida», lo hicieron blanco de criticas en redes sociales, una vez más.

Pero bueno.

¿Al menos la historia que cuenta en los semanales de camino a WrestleMania han estada sabrosa?

Según Vince Russo—uno de los guionistas principales durante la «Era de la actitud», de 1992 a 1999, que aportó a historias como las de Stone Cold, The Rock y DX—no.

►Noche de entierro para Gunther, según Vince Russo

Lo anterior en un vídeo de su canal de YouTube, titulado: «WHY the WWE had NO PLAN going into WRESTLEMANIA Season».

Y cito.

«Jey Uso parece estar ganando popularidad, ‘Pongamos a Jey Uso en un combate con GUNTHER‘. Ahora, mucha gente está menospreciando esa lucha y, bro, de cara a WrestleMania, han estado enterrando por completo a GUNTHER, absolutamente enterrándolo. «Así que, francamente, esa lucha no significa absolutamente nada. GUNTHER no es un rudo imponente, no ha estado destrozando a sus rivales camino a WrestleMania. Y, hermano, ni siquiera los han programado 50-50, lo han programado 25-75.Y GUNTHER está recibiendo el 25… ¡y este es tu campeón!«.

Si quieres escuchar a Russo decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el vídeo.