Vince Russo: «WWE está despejando el camino para el regreso de Vince McMahon»

El exescrittor de WWE Vince Russo cree que la empresa y TKO están preparando el terreno para el regreso de Vince McMahon. En una reciente participación en el programa Interactive Wrestling Radio, Russo planteó que las resoluciones legales recientes de McMahon no son casuales, sino el mecanismo para allanar el camino de una vuelta.

► “Está despejando el camino”

Russo señaló dos desarrollos legales concretos como evidencia de su teoría. El primero: el acuerdo de último minuto que McMahon alcanzó con los accionistas de WWE, que canceló un juicio programado para comenzar el 9 de junio en el Tribunal de Delaware. Ese caso cuestionaba si la fusión que dio origen a TKO Group Holdings en 2023 había subvalorado la empresa. El segundo: el movimiento hacia el arbitraje privado en la demanda de Janel Grant, quien presentó una querella en enero de 2024 acusando a McMahon de agresión sexual y tráfico de personas. McMahon renunció a todos sus cargos en TKO tras esa presentación.

“Nunca pensé que llegaría ese día en un millón de años. Creo que el negocio de la lucha libre está mucho peor sin Vince McMahon. Y creo que actualmente Vince está despejando el camino para un gran regreso. Acabamos de ver la demanda de los accionistas. Acabamos de ver eso resolverse con un acuerdo. Y ahora parece que va a llegar a un arreglo con Janel Grant.”

► La insatisfacción de TKO con los números en televisión

El argumento de Russo no se apoya solo en el frente legal. Su premisa central es que las personas que dirigen TKO no están conformes con el rendimiento televisivo de WWE, y que esa insatisfacción es el motor real de todo lo demás. Russo fue explícito en separar los resultados comerciales del producto en pantalla.

“Y cuando eso suceda, conocemos la relación de Vince con Ari. No hay nadie en el mundo que pueda convencerme de que la gente que dirige TKO está contenta con los números. Hablo de los números de televisión, los de audiencia, no de los dólares y centavos. Han cerrado muy buenos acuerdos. Hablo del producto en televisión.”

Ante la pregunta de si se refería a un regreso a WWE o a un proyecto nuevo, Russo dejó en claro que hablaba de WWE, y que en su lectura es la propia empresa la que está ingeniando el camino de vuelta.

“No podría creer por un segundo que estén contentos con eso. Y realmente creo que están despejando el campo y que Vince va a volver a estar en la silla.”

Cabe subrayar que esto es, por el momento, especulación de Russo. Ni McMahon, ni WWE, ni TKO han realizado ningún anuncio ni confirmado planes de ningún tipo al respecto.