Como ya se ha venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, Dave Meltzer reveló que Triple H quiere mostrarse como el nuevo mandamás de WWE y por eso, WWE Unreal está enfocado tanto en él, quiere mostrarse como el programador más grande de WWE en su historia, superando a su suegro, Vince McMahon, y mostrándose como el Dana White de UFC, el hombre indispensable de UFC.

Al respecto, el polémico, pero siempre recordado guionista creativo de WWE, WCW y TNA Wrestling, Vince Russo, habló y dijo que no conoce a nadie en la lucha libre profesional con el ego más grande que Paul Levesque, Triple H. Estas fueron sus declaraciones:

► Vince Russo ataca de nuevo a Triple H , diciendo que tiene el ego muy grande

«Creo que Triple H está aprovechando la política interna actual en WWE para hacerse ver tan importante e insustituible como Vince McMahon. Pienso que Triple H sigue colocándose a sí mismo en posiciones de alto perfil para demostrar que la empresa lo necesita para dirigir las cosas, y que sin él todo se vendría abajo.

«Descarto las comparaciones con Dana White, porque en realidad se trata de que Triple H asegure su propia posición. El comportamiento es patético, y afirmo que ahora Triple H tiene el ego más grande de la lucha libre, tan grande que ya resulta risible.

“Lo que creo que está pasando, Stevie Richards, es que creo que Triple H, con la política que hay en este momento, está haciendo todo lo que está en su poder para afianzar: ‘Yo soy Vince McMahon. Me necesitan para manejar esta empresa. Sin mí, esto se derrumba.’ Porque, hermano, con lo mucho que se expone este tipo y los lugares en los que sigue poniéndose… sabes, mucha gente dice: ‘Oh, quieren convertirlo en el Dana White’.

«No, hermano. Yo creo que esto es Triple H haciendo todo lo posible para asegurar su puesto: ‘Yo soy Vince McMahon. Dijeron que no se podía reemplazar a Vince. No, a mí no me puedes reemplazar’… porque, hermano, es… es patético. Yo… Triple H tiene el ego más grande del negocio. Nunca pensé que diría eso. Ha habido ególatras en este negocio… pero este tipo… está al punto de ser, francamente, ridículo».