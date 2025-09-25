Vince Russo: «Triple H no está calificado para WWE»

Vince Russo fuera el escritor principal de la WWE en la década de los noventas y desde su salida de la compañía siempre la ha seguido desde la distancia. De cuando en cuando, en Súper Luchas nos hacemos eco de sus opiniones, y en esta ocasión lo escuchamos (y lo leemos) hablando sobre la dirección creativa de Triple H.

► Vince Russo critica a Triple H

“Puedo verlo como agente o productor. Podría verlo en ese rol. Incluso si quisieras dejar que él y Shawn dirigieran NXT, porque eso realmente es desarrollo, incluso con eso estoy de acuerdo. Pero el puesto en el que está ahora, si no se hubiera casado con Stephanie, de ninguna manera estaría en ese puesto. Absolutamente no.” “Desde un punto de vista creativo, no está calificado en absoluto. Estoy hablando de fundamentos básicos: babyface, heel, fundamentos creativos. Fuera de casarse con la hija del jefe, ¿qué calificaciones tiene Triple H para el puesto que ocupa? Honestamente, desde un punto de vista creativo, no está calificado.”

“Miro a Shawn, a Triple H y a Taker, y me pregunto: ¿qué tan calificados están para sus posiciones? El hecho de que hayan sido grandes luchadores no los califica para esto. Escribiendo, dirigiendo un equipo de escritores creativos no tiene nada que ver con cuántos campeonatos ganaste. Por eso creo que Bret Hart está siendo honesto al cuestionar eso.” “Shawn Michaels y Triple H jugaron un juego político. Davey Boy y Owen solo estaban preocupados por gastar bromas. Yo preferiría ser de los que juegan bromas. Bret Hart debería estar orgulloso de haberlo hecho de la manera correcta. Al final del día, puede mirarse al espejo y decir: ‘Llegué aquí por mi trabajo duro y talento, no por política’.”

“Triple H sabe muy bien que si no se hubiera casado con Stephanie, su trayectoria en la lucha libre habría sido completamente diferente. Creo que Bret siente envidia porque siente que Triple H y Shawn Michaels politquearon para sacarlo de la empresa, como se vio con el Screwjob. Bret es el último que queda de su grupo, los demás ya no están. Ver a Triple H con X-Pac y Shawn Michaels mientras él es un lobo solitario influye psicológicamente en su percepción.”