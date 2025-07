La historia de The Bloodline, si bien ha perdido algo de fuerza por la no aparición de Roman Reigns, sigue siendo de las más espectaculares de los últimos años y de las más importantes en la actual WWE.

Triple H mantiene la atención de los fans y han venido debutando varios samoanos, como pasó con Hikuleo, quien debutó en Night of Champions 2025 y llevará por nombre Tala Tonga.

► Vince Russo aconseja a Triple H traer de regreso a Rikishi a WWE

Por eso, para mantener más el interés de los fans de WWE, el talentoso y polémico ex guionista creativo de WWE, WCW y TNA Wrestling, Vince Russo, dijo en el Coach & Bro Podcast de Behind the Turnbuckle, que lo mejor para impulsar más la historia de The Bloodline sería traer de regreso a Rikishi, como cabeza de la empresa. Estas fueron sus palabras:

«Te voy a decir lo que yo haría, y con eso se resolverían todos estos problemas: traer a Rikishi. Que Rikishi sea la cabeza de esta familia. Él te va a decir quién es cada uno, porque hay un lazo de sangre, un vínculo familiar. Así que, cada vez que presente a alguien nuevo.

«El será quien los introduzca y te dirá quiénes son, porque, otra vez, ¿qué se supone que va a ser el nuevo? Tienen que tener algún tipo de personalidad. Tienen que tener alguna debilidad. Tienes que saber qué los motiva. Trae a Rikishi para que haga todo eso».