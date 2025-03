Vince Russo: «Stephanie McMahon es una mentirosa»

Si alguien buscara al mayor fanático de Stephanie McMahon, no lo encontraría en Vince Russo. Entre incontables otras ocasiones, así hablaba de la ex ejecutiva de WWE el ex escritor de la misma compañía hace un tiempo:

“Creo que ella fue el mayor error que cometió Vince McMahon en la historia de la compañía. No creo que se haya recuperado de eso y creo que tiene mucho que ver con que estén en el lugar en el que se encuentran. Todos sabemos que somos buenos en unas cosas y que no somos buenos en otras. Yo puedo escribir un show pero no puedo trabajar como productor con los luchadores.

No puedes poner a alguien como jefe de creatividad si no es creativo y si no se le da bien. Su problema fue que una vez que Vince puso a Stephanie en ese lugar no había vuelta atrás porque es su hija, carne de su carne. No va a decir que su hija fracasó. No va a hacer eso. Entonces, al ponerla en esa posición no hubo vuelta atrás. Si hubiera sido otra persona habría sido despedida«.