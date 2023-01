Con el Royal Rumble a la vuelta de la esquina, hay mucha atención en los posibles planes de WWE para Roman Reigns. Se rumorea que Reigns se enfrentará a Kevin Owens en el show, lo que explica la dirección que la historia de Kevin Owens está tomando con respecto a Sami Zayn y el resto de The Bloodline. Sin embargo, Vince Russo ha admitido que no tiene muchas ganas de ver el posible enfrentamiento.

► Los problemas de Vince Russo con las historias de WWE

Aunque Roman Reigns no estuvo presente en el último episodio de Raw, su Bloodline trató de dominar el programa desde el inicio, ya que crearon el caos y sembraron el terror para iniciar el show. Kevin Owens interrumpió a la facción samoana, lo que llevó a Adam Pearce a anunciar una gran lucha de tríos para más adelante en la noche en la que Owens formó equipo con Street Profits para enfrentarse a The Bloodline. Los babyfaces, por desgracia, se quedaron cortos en el intento contra el grupo rudo más prominente de la lucha libre profesional. Vince Russo argumentó los problemas que tiene con esta historia de WWE en concreto, como viene siendo habitual desde que dejara la compañía hace ya más de 20 años y dijo que si los planes son realmente los que son, Kevin Owens debería de haber estado del lado ganador en la noche de ayer, ya que no es posible crear un rival temible para Roman Reigns en el Royal Rumble acumulando derrotas.

El «Mercenario» de Kevin Owens necesita no solo ser sino parecer fuerte de cara al combate propuesto por el Indiscutible Campeonato Universal contra Roman Reigns, y Russo sintió que WWE estaba fallando en esa historia en particular, y así se lo hizo saber a Sportskeeda:

«No tiene sentido, hermano. En SmackDown sí que hicieron lo que tenían que hacer, hicieron exactamente lo que dijiste. Vamos a darle a Owens la victoria con Cena, y vamos a conseguir hacer lucir fuerte a Owens y luego, ya sabes… pero si donde quieren llegar es a enfrentar a Kevin Owens y Roman Reigns en el Royal Rumble lo de anoche en Raw me parece una maldita broma por favor. ¿Por qué no darle una nueva victoria a Owens aquí?»

► Más declaraciones de Russo sobre Raw

Vince Russo trabajó en secreto como consultor para USA Network durante casi dos años y estaba al tanto de la relación de WWE con sus socios televisivos. Como se reveló en diciembre, Russo afirmó que Triple H podría estar «hundiendo a propósito» Monday Night Raw mientras WWE espera que se acabe el acuerdo con la renombrada cadena.

Russo creía que la empresa se estaba preparando para un cambio significativo y deliberadamente estaba presentando programas semanales de calidad inferior. La edición más reciente de Raw convenció aún más a Vince Russo de que la nueva dirección podría estar «hundiendo intencionadamente» uno de los programas episódicos más longevos de la televisión y si a estos le añadimos que el manejo creativo de Kevin Owens por parte de la compañía tampoco tuvo mucho sentido para Russo como ya hemos comentado, éste añadió:

«Por eso digo: ‘¿Están hundiendo Raw intencionadamente? Es por eso que sigo sacando el tema. Si están tratando de construir a Kevin Owens de esta manera, ¿Qué sentido tiene esto, hermano?«.