Cada vez que se vaya a realizar el evento premium Survivor Series, los fanáticos de WWE y personalidades allegadas a la lucha libre profesional, recordarán aquel 1997, cuando Vince McMahon, con la ayuda de Shawn Michaels, Triple H, Gerald Brisco, Earl Hebner y otros cuantos más, le robó la lucha por el Campeonato Mundial WWF a Bret Hart y le arrebató el cinturón para dárselo a Michaels y evitar que Hart se apareciera en WCW a la semana siguiente con el título máximo de su empresa.

Por eso, en la más reciente edición del podcast The Wrestling Outlaws, el ex guionista creativo de WWE, Vince Russo, habló acerca de lo que ocurrió tras bambalinas en esa caótica noche, y recordó cómo The Undertaker lanzó una silla en backstage lleno de rabia después de lo ocurrido en el PPV. Estas fueron sus declaraciones:

► Vince Russo recuerda a The Undertaker tras la Traición de Montreal

«La cosa más aterradora para mí, hermano, fue tener a The Undertaker sentado al lado mío. Cuando estábamos viendo eso, y pasó la Traición de Montreal… ¡Vaya mie***, hermano! Eso fue lo que dije, más o menos…

«Y luego, vi a The Undertaker. Tomó la silla en la que estaba sentado, y la arrojó al otro lado de la habitación. Así que yo dije: ‘¡Mie***!’ ¡Eso sí me aterró! Era una situación en la que, simplemente, no sabías lo que iba a pasar».

Al final, Undertaker se enojó mucho con Vince McMahon y fue a su oficina y tras discutir, lo obligó a hablar con Hart. Sin embargo, el canadiense se negó a hacerlo y le dijo que se iba a duchar y que si seguía en el vestidor cuando saliera y se vistiera, lo iba a golpear. Y, justamente, eso fue lo que pasó. Hart salió de la arena tras armar una pelea en la que, incluso, Shane McMahon intentó golpearlo luego de que dejara con un ojo morado a Vince.