Vince Russo regresa a la lucha e insulta a Meltzer

por
Vince Russo

Hace días, el exescritor de WWE, WCW y TNA Vince Russo contaba que iba a regresar a la lucha libre. Dave Meltzer señaló a la NWA. Ahora, se revela la verdad.

► Vince Russo invierte en JCW

Según él mismo revela en redes sociales, Russo es el nuevo inversor de la promotora independiente Juggalo Championship Wrestling.

«Espero que ahora puedan creerme sobre Dirt Sheet Media, dirigido por el infalible @davemeltzerWON. No tengo idea de dónde salió @nwa. No fui yo. Por supuesto, ni siquiera se molestaron en llamarme para preguntar. Esto es exactamente lo que he estado diciendo sobre los periodistas de lucha durante años.

Dave—te dije que el tinte para el cabello empezaba a filtrarse en tu cerebro.

Ahora soy un orgulloso INVERSOR en @jcwlunacy.

¡Están a punto de ver cosas que nunca pensaron que verían en un show de lucha profesional! ¡El Mamby-Pamby, Phone It In BS SE TERMINÓ!».

LA LUCHA SIGUE...
