Vince Russo estuvo hablando del posible retorno de CM Punk a WWE en el último episodio de Writing with Russo. Y además de señalar que la compañía necesita de vuelta al «Best in the World», y que Bray Wyatt no es material para ser Campeón WWE, apunta que él debería ser quien ganara Royal Rumble 2023 y no Cody Rhodes. Cabe mencionarse que la posibilidad de que el «American Nightmare» gane la batalla real de dicho evento premium es solo una especulación y que no hemos tenido ninguna información sobre el plan que tendría la empresa.

► Vince Russo quiere que CM Punk gane Royal Rumble 2023

«Hermano, si fuera yo, lo juro por Dios, te diré exactamente lo que haría. Y nadie nunca hace lo que yo haría. Regresaría a Cody Rhodes en el Royal Rumble en el número 29 y traería a CM Punk en el número 30. Y lo que haría sería que Punk de alguna manera j*diera a Cody«.

El antaño escritor principal de la compañía McMahon apunta también que Punk debería volver como rudo.

«Y lo haría entrar como rudo. Tiene un poco de aura de rudo en estos momentos sobre él, con esa multitud de nicho. Déjalo ir hasta el final con eso. Entonces harás que Cody sea un babyface más fuerte Porque no creo que Cody Rhodes sea un babyface de pan blanco 100 % claro, pero si realmente traes a un Punk rudo ahora tienes dos muchachos legítimos que podrían ser los campeones. Y, de hecho, hermano, tal vez lleven esa lucha hasta WrestleMania: el ganador se enfrenta con (Roman) Reigns».

¿Os gustaría que la visión de Vince Russo se cumpliera?