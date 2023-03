WrestleMania 39 promete ser un evento tremendamente emocionante, como lo ha sido su construcción, sin embargo, Vince Russo no lo ve así. Antes de conocer sus declaraciones en Legion of RAW, a quien escribe estas líneas le resulta imposible que alguien no se emocione con la lucha de Cody Rhodes con Roman Reigns, que involucra a Dusty Rhodes, el sueño de toda una vida, el Campeonato Universal Indiscutible WWE. O con la guerra familiar de Dominik Mysterio y Rey Mysterio. O con los mejores amigos, Kevin Owens y Sami Zayn, reunidos para la lucha más grande de su historia como equipo contra la mejor dupla de todos los tiempos en la compañía, The Usos, por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, después de todo lo ocurrido con The Bloodline y le ‘Uce Honorario’.

> Vince Russo no está emocionado por WrestleMania 39

“Quita el combate de Cody y Roman Reigns. Me encantaría preguntarles, aparte de eso, ¿qué combate estás esperando y por qué? Me refiero a una pregunta muy, muy simple, porque todo este espectáculo fue un espectáculo exagerado. No sé, hermano, ¿estás esperando la lucha de parejas de seis mujeres que abrió el show? No sé qué ganas tendrías si no hubiera calor esta noche. ¿Es Rey-Dominik el combate que estás esperando? Realmente me gustaría entender que os entusiasma”.

Obviamente, la lucha de Becky Lynch, Lita y Trish Stratus contra Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai y IYO SKY) es una de las menos emocionantes, aquí hay una pequeña trampa de Vince Russo al intentar que parezca que es una de las principales del Evento Premium o una de las que WWE está intentando vender más. ¿Qué hay de Seth Rollins contra Logan Paul? ¿Qué hay de Edge contra Finn Bálor en la Celda Infernal? ¿Qué hay de Gunther contra Drew McIntyre contra Sheamus por el Campeonato Intercontinental?

¿Estás emocionado con WrestleMania 39?