Durante la edición de WWE RAW del 9 de enero, The Judgment Day se convirtieron en los retadores al Campeonato de Parejas de WWE ante The Usos al superar una Ruleta Rusa que involucró a otros cuatro equipos, y canjearán su oportunidad en el siguiente Monday Night Raw, que celebrará su trigésimo aniversario y que contará con la presencia de varias leyendas. Durante el reciente programa de la marca roja, la rivalidad entre ambos equipos avanzó un poco más, e incluso muchos se emocionaron al ver un potencial enfrentamiento intergénero entre Rhea Ripley y Solo Sikoa.

► The Judgment Day retarán a The Usos por el Campeonato de Parejas Raw

Aunque el Universo WWE parece estar complacido con el hecho de ver nuevos retadores para The Usos, al igual que la posibilidad de que finalmente se separen los Campeonatos de Parejas (en poder de los samoanos desde el año pasado), hay personas que cuestionan esta rivalidad, partiendo el hecho de que está bajo la lógica de rudo contra rudo, algo que no suele ser común en WWE.

El ex escritor en jefe de WWE, Vince Russo, ha cuestionado en la última edición de Legion of RAW, la falta de argumentos y odio entre ambos equipos, a menos de una semana de su encuentro titular.

“Si miraras todos los programas de este programa y te preguntara, ¿por qué hay rencor entre estas personas?. Te lo digo, Chris, no podrías decir por qué. ¿Por qué hay rencor entre The Usos y The Judgement? ¿Día? Cada historia en la que podrías hacer esa pregunta y no hay respuesta”.

Sin duda, esta rivalidad no ha tenido mayor desarrollo, pero la interacción que tuvieron durante el segmento abridor del último Monday Night Raw fue muy interesante y mostró el potencial que estos equipos podían tener con un poco más de desarrollo.