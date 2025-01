Vince Russo: «Ni por un millón aparecería en NXT»

Recientemente, Vince Russo criticó a Eric Bischoff por aparecer en NXT. Bischoff le respondió que «al maldito Vince Russo no le gusta la lucha libre». Y ahora, el pique continúa entre ellos, pues Russo se burló de Bischoff.

Y dejó otra perla más, pues atacó a NXT, diciendo que ni porque le dieran un millón de dólares, aparecería en el show televisivo de NXT. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast Writing with Russo:

► Vince Russo revela que nunca aceptaría aparecer en NXT

«Chris, no me malinterpretes. Si pudiera llegar a lo mainstream en NXT o WWE, hermano, sería genial para la marca, absolutamente genial para la marca. Pero eso no es suficiente para mí. Solo por volver a ese mundo, la exposición que le daría a la marca de Russo no sería suficiente, ¿de acuerdo?

«¿Un millón al año, dos veces al mes en NXT? ¿Me necesitas ahí? No hay forma. No hay forma. No hay forma. ¿Dices dos veces al mes, Chris? Ni pensarlo. No podrías llevarme ni una vez al mes. No por un millón al año. No. No hay forma. Nunca sucederá, hermano. Nunca, jamás, jamás.

Chris, tendría que estar en la quiebra, literalmente. Tendría que llegar a un punto donde no pudiera pagar mis cuentas. Sí, tendría que estar en ese punto».