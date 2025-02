El pasado lunes en Raw, vimos cómo el mexicano Penta el Cero Miedo, logró su tercera victoria al hilo a nivel individual en WWE, derrotando a Ludwig Kaiser en una buena lucha de casi 10 minutos. Sin embargo, hubo algo en específico que no gustó al recordado programador de luchas y creativo, Vince Russo.

Y es que el recordado Russo, acusó a Kaiser de no querer registrar los golpes de Penta, en especial, el daño causado por su potente palanca al brazo conocida como The Sacrifice. Estas fueron sus interesantes palabras en la más reciente edición de su video podcast Legion of Raw para Sports Keeda Wrestling:

► Vince Russo cree que Ludwig Kaiser intentó perjudicar a Penta

«Michael Cole estaba resaltando la movida, la palanca al brazo… Pero, hermano, Kaiser se recuperó, recuperó su impulso, caminó hasta la rampa y no registró el ataque de Penta a su brazo, en absoluto. Y te garantizo que esto es lo que realmente pasó: Kaiser está viendo todo el trabajo que ha hecho, cada lucha en la que ha estado, cómo ha hecho brillar a todos, y ahora traen a este tipo…

«¿Alguien me va a decir que Kaiser ‘se olvidó’ de registrar el dolor de esa movida? No, hermano. No. Hemos visto a Kaiser registrar los golpes de sus rivales perfectamente. Kaiser sabe cómo vender el dolor. Esto fue Kaiser enviando un mensaje, y terminó perjudicando a Penta.

«Fíjate en cómo Michael Cole lo estaba resaltando. Y, hermano, si prestaste atención, cuando Kaiser retomó la ofensiva, estaba usando el mismo brazo. Usó el mismo brazo y se fue caminando como si nada. Esto no fue un descuido, fue completamente intencional, se los aseguro».