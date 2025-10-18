Vince Russo: «Luchadores usan AEW para volver a WWE»

El ex-escritor principal de la WWE Vince Russo insinúa que alguien dentro de AEW podría tener algo personal contra Karrion Kross o Scarlett, que la casa Élite se ha convertido en una herramienta para negociar mejores contratos o que Tony Khan ha aprendido a ser más selectivo con sus contrataciones.

► La opinión de Vince Russo

«Cody (Rhodes) era la estrella de esa empresa (AEW). La WWE no puede desarrollar nuevas estrellas. Cody ya había estado en WWE, pero salió y se elevó a otro nivel por su cuenta. Así que sí, creo que sin lugar a dudas eso le ayudó a volver a WWE. Y con Punk… escucha, hermano, todos vimos que cuando Punk fue a AEW, los números subieron. Todo el mundo lo vio. Eso le dice a WWE: Sí, la gente todavía se preocupa por CM Punk.

Hermanos, seamos realistas: en la superficie, parece que la gente está usando AEW para volver a WWE. Eso es exactamente lo que parece. Es una ficha de negociación. Exactamente eso es. Y por eso te digo, hermano, te garantizo que a esta altura Tony Khan es mucho más selectivo con la gente que trae. Antes, si dejabas WWE, solo tenías que hacer una llamada y ya estabas dentro. Eso era todo. Creo que ahora está siendo más cuidadoso.

Y te diré algo sobre Tony Khan, hermano: Creo que está viviendo y aprendiendo un poco. Ha pasado por muchos desafíos duros en este negocio, pero creo que ha aprendido algo. Creo que eso tiene que ver con que no haya firmado a Karrion Kross inmediatamente. Antes lo habría firmado al día siguiente, tú y yo lo sabemos. Pero como te digo, Chris, sí parece que AEW es una herramienta de negociación para volver a WWE. Chris, él (Tony Khan) me lo ha dicho personalmente: no es un ‘work’ (una historia falsa). Si eso te sirve de algo, te aseguro que dudo muchísimo que me haya mentido. Te lo digo sinceramente. No, no lo creo, Chris, porque pienso que alguien con cierta influencia o poder dentro de AEW no lo quiere ahí. Y, hermano, eso es todo lo que hace falta.

Mira, Vince (McMahon) me tenía contratado para volver en 2002, y Stephanie y Triple H tuvieron un problema, y ya está, se acabó el juego. Eso es todo lo que se necesita: una persona influyente en el oído de Tony Khan, o alguien a quien Tony respete mucho, que tenga un problema… y ya está.

Y no solo eso, hermano… él (Kross) tiene una pareja. No sabemos con quién salió ella en el pasado. Solo digo que esas cosas también influyen. ¿Salió con alguien con quien terminó mal? Entonces ya no estás mirando solo a Kross, sino a Kross y a Scarlett. Si uno de los dos tiene ‘“heat’ (problemas), entonces tenemos un problema. Nunca sabes, hermano. Nunca sabes. Leí un tuit suyo el otro día, donde hablaba de que estaban leyendo guiones, él y Scarlett. Así que están recibiendo ofertas fuera de la lucha libre. Y mira, hermano, estoy contigo: yo también creo que debieron haberlo firmado sin dudarlo. Estoy de acuerdo contigo al mil por ciento, especialmente cuando tuvieron ese problema (con WWE). No voy a discutir eso en absoluto. Pero, sin duda, hay una razón por la que no ha ocurrido. Definitivamente hay una razón por la que no ha pasado.

Mira, Punk fue enemigo público número uno en AEW después de todo lo que pasó en All Out,

y aun así Tony Khan lo trajo de vuelta. Pero ahí es diferente, porque ¿qué sabemos de Tony Khan? Sabemos que es un ‘mark’ (fanático, admirador). Es un fanático de la lucha. Era fan de CM Punk, simple y claro. Nunca trabajó con Kross, y Kross nunca estuvo a ese nivel. Pero sí, era un gran fan de Punk, tanto que le dio otra oportunidad incluso después de pelearse con sus amigos. Tal vez este tipo (Tony Khan), en enero, miró los números, habló con sus contadores, y tal vez le dieron un límite de presupuesto. Quizás un tope salarial. Podría ser una decisión de negocios, simplemente eso».