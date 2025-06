Vince Russo: «Liv Morgan impulsó a su acosador»

Uno de los más recordados, pero también polémicos hombres de la lucha libre profesional, como lo es Vince Russo, ex guionista creativo de WWE, WCW y TNA Wrestling, recientemente lanzó una polémica opinión.

La misma está vinculada a la noticia del arresto de un segundo sospechoso ligado a un caso de acoso contra Liv Morgan en el show de NXT del pasado 03 de junio de 2025. Y es que Russo opina que las luchadoras de WWE crean falsas expectativas a los fans y eso es lo que impulsa a los acosadores. Estas fueron sus polémicas declaraciones:

► Vince Russo asegura que Liv Morgan , con su actuar, impulsa a que los hombres la acosen

“Te voy a decir qué está pasando, Chris. Tengo que poner el foco donde debe estar, bro: se están haciendo demasiado accesibles. En serio. En redes sociales, se están volviendo demasiado accesibles, bro. Estamos hablando de desquiciados—y bro, si tú te muestras como una persona dulce como la miel, humilde, bro, esos locos van a pensar que tienen una oportunidad contigo.

«Van a pensar: ‘Si solo me paso por el Centro de Desarrollo y justo están ahí…’ Bro, tienen que dejar de hacerse tan accesibles. Chris, tú sabes que vivimos en un mundo donde todos quieren caerle bien a los demás, bro. Tienen que parar. Tienen que dejar de exponerse tanto. Y ojo, no estoy justificando a estos malditos locos—son unos enfermos, unos desquiciados. Pero bro, estas mujeres se presentan bellas, sexys, agradables. Te están hablando a ti. Y en la cabeza de estos locos, bro: ‘Oh, tal vez tengo una oportunidad’. Tienen que dejar eso, bro.

«Aquí va una anécdota personal sobre Velvet Sky, ex Knockout de TNA. Una vez tuve que advertirle porque estaba siendo demasiado amable con un acosador sin darse cuenta.

“Literalmente la estaban acosando y ella le estaba siendo amable. Tuve que llevarla aparte y decirle: ‘¿No entiendes? Hay locos allá afuera. Este tipo te está acosando. No puedes ser amable con ellos’. De verdad me da miedo que algo les pase.”

«También comparo el elenco femenil actual con la generación pasada, diciendo que personalidades fuertes como Jacqueline o Medusa habrían espantado a los acosadores. Tú vas a acosar a Jacqueline? ¿A Luna Vachon? ¿A Sherri Martel? No las vas a acosar porque te daría miedo que te mataran. No vas a acosar a Medusa porque literalmente pensarías: ‘Si me aparezco en el WWE Performance Center, me van a partir la cara’».