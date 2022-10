Roman Reigns sigue su paso firme como Campeón Universal Indisputable WWE, y espera seguir manteniendo esa condición durante el próximo evento premium en vivo, Crown Jewel, este 5 de noviembre, cuando se enfrente ante Logan Paul. No obstante, en el horizonte pinta un eventual enfrentamiento contra The Rock en WrestleMania 39, y no resulta descabellado pensar de que el Jefe Tribal continúe como monarca hasta ese punto.

► La historia de Jey Uso y Sami Zayn debería conducir a algo importante

Roman Reigns empezó su reinado como Campeón Universal WWE desde SummerSlam 2020, y previo a consolidar The Bloodline, tuvo que atravesar momentos complicados, como cuando tuvo que enfrentarse ante su primo, Jey Uso, durante una rivalidad que terminó siendo mucho mejor de lo que muchos proyectaban, a la vez que permitió consolidar al actual Campeón Indisputable de Parejas WWE, como una estrella de evento principal.

Vince Russo, un ex WWE que generalmente se pronuncia sobre las historias que lleva la compañía, afirmó recientemente en su programa Writing With Russo, de Sportskeeda que WWE debería volver a recerar la historia y hacer que Jey Uso sea el que finalmente destrone a Roman Reigns, y que adquiera el protagonismo que está teniendo Sami Zayn.

“Pero ahora Sami está interpretando a un personaje en un programa de lucha libre, es diferente y es muy, muy entretenido. Ahora, si miro las cartas que tengo, Sami no necesita ser un campeón. Él ha terminado. Si continúa haciendo lo que está haciendo, terminará. Creo que Jey lo necesita”.

“Creo que en este punto, si miramos el camino de Sami, el camino de Roman, así que si miras el panorama general, Jey probablemente lo necesite más. Entonces, en esta historia, realmente me concentraría en cómo superar a Jey Uso y llevarlo al siguiente nivel y hacerlo tan valioso como los otros dos. Eso es lo que yo haría.»