Vince Russo: «Hulk Hogan tiene que madurar»

Vince Russo critica a Hulk Hogan por burlarse de su ex esposa, Linda, cuando esta lo acusa de provocar la separación entre ella y la hija que comparten, Brooke. El miembro del Salón de la Fama de la WWE publicó un video en redes sociales en respuesta a de ella mostrándose pasándola bien con su actual pareja, Sky, como si estuviera disfrutando con el mal momento de quien fuera su enamorada tiempo atrás.

NEW: Hulk Hogan posted a video of himself and his wife eating popcorn, presumably reacting to drama involving his ex-wife and daughter

Linda, 65, the ex-wife of Hogan, posted a video accusing Hulk Hogan of being a «complete liar» and a «s*x addict.»

She claimed Hogan «left… pic.twitter.com/09ypDOB7U2

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) March 30, 2025