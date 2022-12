Vince Russo está seguro de que existen problemas entre Triple H y The Miz. Y basa su teoría en el manejo que ha estado recibiendo últimamente el «Awesome» bajo el mando del nuevo jefe creativo. El que fuera escritor principal de WWE en los noventas explica su punto de vista en un reciente episodio del podcast Legion of RAW.

► ¿Problemas entre The Miz y Triple H?

“No me digas, no me digas que no existen problemas entre Triple H y The Miz. Y hermano, ni siquiera estaba mirando en ese entonces. Sé que Miz estuvo en el programa de MTV. Ni siquiera estaba viendo lucha libre cuando Miz irrumpió en el negocio, pero puedo prometerles que algo pasó entre él y Triple H”.

Putting in the work 😤 pic.twitter.com/Yx0pNm3J66 — The Miz (@mikethemiz) December 11, 2022

► El uso de The Miz en WWE

“Juro por Dios que dije esto en Twitter. Hermano, solo ponle una gran nariz roja a The Miz. Quiero decir que es quien es en este momento, es un payaso, hermano. Y esa es la cuestión, esto es lo que estamos perdiendo más y más, al tipo duro. Está bien tener a un rudo jobber, está bien, pero él es como Brian Christopher».

Es interesante apuntar que en Súper Luchas no tenemos ninguna información acerca de que realmente esté pasando algo negativo entre The Miz y Triple H. Y la opinión de Vince Russo es únicamente eso. De todas maneras, si es así, lo acabaremos sabiendo. E informaremos de ello a nuestros lectores.

¿Qué os parece la opinión de Vince Russo?