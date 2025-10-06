Vince Russo: «Hablar mal de WWE no ayuda a AEW»

Que nadie se tome esto como una defensa de Vince Russo a WWE sino como una crítica a quienes desde AEW hablan negativamente de la compañía donde fue escritor. Un luchador que lo hizo recientemente fue Ricochet, aprovechando el mal recibimiento del reciente evento premium Wrestlepalooza. Unas palabras las del «One and Only» que Russo aborda en Writing with Russo.

“No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sí sabía que la gente estaba hablando de él. Y ese es el objetivo, hermano: lograr que la gente hable de ti. Como dije, no sabía exactamente qué había dicho, pero seguía escuchando el nombre de Ricochet. Eso es lo que necesitas lograr. Así que, bien por él.”

“Mira, no he visto en detalle qué tanto dice Ricochet o con qué frecuencia, pero te digo esto: hasta ahora su reputación ha sido la de un ‘gran luchador’. Y eso no lo ha llevado a ninguna parte. Los grandes luchadores abundan. Desde Lucha Underground hasta WWE, siempre fue ‘gran luchador, gran luchador’… y eso no le dio impulso. Así que, aunque quizá no sea el camino correcto, me parece inteligente que intente añadir algo a su personaje. Entiende que solo ser un gran luchador te convierte en uno más del montón. Está tratando de destacarse un poco, y eso me gusta.”