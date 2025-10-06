Vince Russo: «Hablar mal de WWE no ayuda a AEW»

Que nadie se tome esto como una defensa de Vince Russo a WWE sino como una crítica a quienes desde AEW hablan negativamente de la compañía donde fue escritor. Un luchador que lo hizo recientemente fue Ricochet, aprovechando el mal recibimiento del reciente evento premium Wrestlepalooza. Unas palabras las del «One and Only» que Russo aborda en Writing with Russo.
► Vince Russo y el ataque de Ricochet
“No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sí sabía que la gente estaba hablando de él. Y ese es el objetivo, hermano: lograr que la gente hable de ti. Como dije, no sabía exactamente qué había dicho, pero seguía escuchando el nombre de Ricochet. Eso es lo que necesitas lograr. Así que, bien por él.”
“Mira, no he visto en detalle qué tanto dice Ricochet o con qué frecuencia, pero te digo esto: hasta ahora su reputación ha sido la de un ‘gran luchador’. Y eso no lo ha llevado a ninguna parte. Los grandes luchadores abundan. Desde Lucha Underground hasta WWE, siempre fue ‘gran luchador, gran luchador’… y eso no le dio impulso. Así que, aunque quizá no sea el camino correcto, me parece inteligente que intente añadir algo a su personaje. Entiende que solo ser un gran luchador te convierte en uno más del montón. Está tratando de destacarse un poco, y eso me gusta.”
“Al mismo tiempo, Chris, también creo que pierde valor pasando tanto tiempo hablando con la gente de internet. Eso no ayuda a su imagen dentro de AEW, lo rebaja al nivel de la IWC. Y ningún luchador debería estar tanto en eso. Sí, consigue que hablen de él, pero ¿a largo plazo le sirve para aumentar su valor como personaje? No estoy seguro.”
“Vi que en AEW los fans lo voltearon a heel y que lleva un tiempo en ese rol. Creo que tuvo una rivalidad con Swerve Strickland o quizá con Will Ospreay. Y debo decir que me gusta, porque ahora tiene carácter; ya no es solo el Ricochet que hace movimientos espectaculares. Como heel funciona bien, especialmente siendo un luchador más pequeño, porque puedes jugar con ese ‘complejo de Napoleón’ que a veces encaja perfecto. Mira a Shawn Michaels o incluso Brian Kendrick cuando tuvo a Ezekiel Jackson como guardaespaldas: esa dinámica funciona.”
