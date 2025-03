aEsta semana en Raw, vimos cómo Jey Uso logró una buena victoria ante Grayson Waller. Aunque, tras el combate, Austin Theory atacó por la espalda al «Yeet!» Y tras esto, su rival en WrestleMania 41, el actual Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, apareció sigilosamente y lo atacó.

Gunther atrapó a Jey en una dormilona y lo hizo desvanecer en el centro del ring. Aunque fue un buen segmento, y los fans lo disfrutaron, hubo una persona a la que no le pareció del todo correcto, aunque acepta que le gustó.

► Vince Russo explica por qué no le gustó del todo el segmento de Gunther y Jey Uso en Raw

«Así es como se arruinan los personajes. Me gustó que el segmento terminara con el calor sobre Gunther. Me gusta. El villano quedó en alto. Pero, aquí está el problema: luego vamos al backstage con Jey Uso, quien da una promo y se va sin camiseta.

«¿Por qué Jey Uso no estaba buscando a Gunther? No entiendo eso. Porque te hace ver débil. Te ves como el tipo al que le patearon el trasero y que no va a hacer nada al respecto esta noche. Te ves débil, hombre».